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Помощник Трампа Греннел: в плане КНР по Украине есть хорошие элементы
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Помощник Трампа Греннел: в плане КНР по Украине есть хорошие элементы

Помощник бывшего президента Америки Дональда Трампа Рик Греннел отметил, что план Поднебесной по урегулированию ситуации на Украине содержит положительные аспекты, несмотря на собственную неодобрительную позицию к нему.

"Я не говорю, что поддерживаю мирный план Пекина. Я говорю, что в нём присутствуют хорошие элементы", — подчеркнул Греннел в ходе обсуждения на круглом столе, пишет Bloomberg.

Ранее в меморандуме между КНР и Бразилией отмечалось, что переговоры представляют собой единственно возможный вариант исхода конфликта, страны призвали к созданию условий для возобновления прямого диалога. КНР и Бразилия также выступили за проведение международной конференции с участием всех сторон, включая Мокву и Киев, для справедливого обсуждения идей.

В то время как Москва выражала готовность к переговорам, подчёркивая приоритеты СВО на Украине, Киев законодательно запретил переговоры. Запад продолжает призывать Россию к диалогу, несмотря на отказы киевских властей. Кремль подчеркнул, что ситуация на Украине может найти мирное разрешение лишь при учёте новых реалий и фактической ситуации, сохраняя известные требования Москвы.

Фото: сommons.wikimedia.org/COP PARIS (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)

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