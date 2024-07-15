Помощник бывшего президента Америки Дональда Трампа Рик Греннел отметил, что план Поднебесной по урегулированию ситуации на Украине содержит положительные аспекты, несмотря на собственную неодобрительную позицию к нему.

"Я не говорю, что поддерживаю мирный план Пекина. Я говорю, что в нём присутствуют хорошие элементы", — подчеркнул Греннел в ходе обсуждения на круглом столе, пишет Bloomberg.

Ранее в меморандуме между КНР и Бразилией отмечалось, что переговоры представляют собой единственно возможный вариант исхода конфликта, страны призвали к созданию условий для возобновления прямого диалога. КНР и Бразилия также выступили за проведение международной конференции с участием всех сторон, включая Мокву и Киев, для справедливого обсуждения идей.

В то время как Москва выражала готовность к переговорам, подчёркивая приоритеты СВО на Украине, Киев законодательно запретил переговоры. Запад продолжает призывать Россию к диалогу, несмотря на отказы киевских властей. Кремль подчеркнул, что ситуация на Украине может найти мирное разрешение лишь при учёте новых реалий и фактической ситуации, сохраняя известные требования Москвы.

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