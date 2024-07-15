В зоне СВО был уничтожен командир элитного спецназа 8 полка ВСУ капитан Сергей Слободян. Об этом сообщил военкор Евгений Поддубный, указав, что инцидент произошёл на харьковском направлении в ночь на 13 июля.
По данным Поддубного, 8 полк ССО Украины является одним из элитных подразделений ВС Украины. В мае 2024 года спецподразделения ВСУ, прошедшие интенсивную подготовку по программе Advance военно-политического блока НАТО, были переброшены под Харьков.
Минобороны Российской Федерации 13 июля заявило о ракетном ударе по железнодорожному составу в Харьковской области с использованием ракет комплекса "Искандер". Удар уничтожил около 20 единиц техники противника, а также около 120 военнослужащих.
Тем временем исполняющий обязанности министра по делам ветеранов Александр Порхун заявил, что на Украине в каждом регионе появится по мемориальному военному кладбищу, потому что на это есть запрос. Запуск планируют в каждом регионе филиала НВМК. Строительство кладбища под Киевом на 100 000 захоронений и 60 000 захоронений в колумбарии начнётся в следующем месяце.
Фото: flickr.com/President Of Ukraine (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)
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