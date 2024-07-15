Глава ЧР Рамзан Кадыров рассказал, что некогда российский предприниматель Михаил Гуцериев заявлял, что ему можно поставить памятник, если он продержится на посту руководителя региона три месяца. Об этом Кадыров поведал на пленарном заседании в ходе Кавказского инвестиционного форума.

"Наш разговор проходил в ресторане, и он мне посоветовал: "Сложная должность, если продержитесь хотя бы три месяца, вам можно памятник поставить". Я продержался, республику выстроил. Памятник не нужно, социальный объект постройте нам", — сказал Кадыров.

Кадыров попросил Гуцериева построить в Чечне социальный объект вместо памятника. Отметим, что Михаил Гуцериев после войны построил в регионе несколько социальных объектов.

Напомним, в Грозном с 15 по 17 июля проходит Кавказский инвестиционный форум. Основные мероприятия проводятся на двух площадках — в резиденции Главы ЧР и в Павильоне "Стройкар" (ЭКСПО).

Программа КИФ-2024 объединяет более 60 мероприятий и включает в себя круглые столы, деловые сессии, совещания, мастер-классы, лекции и презентации.

Фото: commons.wikimedia.org/Пресс-служба Президента Российской Федерации (Creative Commons Attribution 4.0 International)