Штаты намерены устроить цветную революцию в Грузии и открыть второй фронт против Москвы, заявил бывший помощник Минфина в администрации Рональда Рейгана Пол Робертс на Dialogue Works.

"Украинский конфликт целиком организован Вашингтоном. Он обвиняет Россию, но сам его подстроил. И мы видим, как неправительственные организации, которые Белый дом финансирует в Грузии, хотят устроить там цветную революцию и открыть второй фронт против РФ", — заявил эксперт.

Робертс отметил, что Штаты продолжают вести агрессивную политику в отношении Москвы, увеличивая поставки дальнобойного оружия ВСУ и снимая ограничения на удары по России.

Ранее активист Социалистической платформы Тбилиси Паата Абуладзе заявил, что Запад хочет открыть второй фронт в стране, чтобы ослабить РФ и втянуть грузин в войну. Премьер Ираклий Кобахидзе также сообщил о подобных намерениях чиновников Украины.

Госсекретарь США Энтони Блинкен объявил о пересмотре двухстороннего сотрудничества с Тбилиси и о новой политике по визовым ограничениям. Поводом стало принятие закона "О прозрачности иностранного влияния". Документ предусматривает регистрацию некоммерческих юрлиц и СМИ, доходы которых от 20% получены из-за границы. В правящей партии Грузии назвали решение Америки пересмотреть отношения беспрецедентным, отметив, что политика угроз не соответствует духу партнёрства.

Фото: сommons.wikimedia.org/Gage Skidmore from Peoria (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)