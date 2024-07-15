Здравомыслящие силы в ЕС понимают, к чему приведёт дальнейшее вовлечение НАТО в украинский конфликт и намёки на членство Киева в блоке, заявил глава делегации РФ на переговорах в Вене Константин Гаврилов в интервью РИА Новости. Гаврилов отметил, что НАТО не удалось продемонстрировать трансатлантическое единство по украинскому вопросу.
"Десять стран, а это почти треть НАТО, не присоединились на саммите к Ukraine Compact, призывающему поддерживать киевский режим "до победного конца". Среди них — Албания, Венгрия, Болгария, Греция, а также Северная Македония, Словакия, Румыния, Турция, Черногория и Хорватия. И раскол продолжит усугубляться. Здравомыслящие силы понимают, чем чревато вовлечение блока в украинский кризис и заигрывание с вопросом членства Киева в НАТО, которое для России неприемлемо", — отметил дипломат.
Во-вторых, по его словам, "уже всем очевидно, что Белый дом перекладывает риски безопасности на плечи Европы". Гаврилов напомнил, что в НАТО заблаговременно готовились к встрече глав правительств в Вашингтоне на 75-летие Альянса.
"Однако праздновать оказалось нечего. Итоги саммита показывают, что Штаты и их союзники продолжат добивать конструкцию безопасности в ЕС, кидать новые спички в "пороховую бочку" Украины, усугублять российско-китайские фобии", — заключил глава делегации.
Юбилейный саммит НАТО в Вашингтоне состоялся в честь 75-летия со дня подписания Североатлантического договора в 1949-ом. На повестке были три темы: усиление роли блока в координации помощи Украине, укрепление обороны и сдерживания для противодействия РФ, а также расширение партнёрства с Азией на фоне противостояния Запада и КНР.
Текст совместной декларации участников саммита НАТО в Вашингтоне содержит пункт о "будущем Украины в альянсе" и заявляет об интегрированном статусе. В декларации говорится, что страны блока НАТО намерены поддерживать Киев "на необратимом пути к евроатлантической интеграции", что подразумевает членство в блоке. Документ подчёркивает, что главы МИД стран НАТО будут продолжать оценку прогресса реформ на Украине.
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