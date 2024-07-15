Владимир Зеленский заявил, что не был осведомлён о планах премьера Венгрии Виктора Орбана посетить Москву после визита в Киев. Об этом пишет "Интерфакс Украина".

"Визит Орбана на Украину был верным решением. Если он использовал Киев, чтобы после этого комфортно уехать в Россию, — а о его визите в РФ я не знал в Киеве, — это неправильно, я считаю", — сказал лидер киевского режима.

Зеленский также добавил, что не поддерживает визит Орбана в Москву, но это его решение. Он подчеркнул необходимость построить с Венгрией "прагматичные отношения".

Известно, что 2 июля 2024-го Виктор Орбан впервые с начала СВО приехал в Киев. Премьер Венгрии попросил украинского лидера подумать о прекращении огня для дипломатических переговоров с Москвой, однако Зеленский эту идею отверг.

Позже, 5 июля, Орбан посетил Москву в рамках "мирной миссии". По словам Владимира Путина, с венгерским премьером состоялся разговор о "возможных путях" урегулирования конфликта на Украине. Орбан также посетил Поднебесную, где провёл переговоры с Си Цзиньпином. По итогам миротворческой миссии он направил всем лидерам ЕС предложения по урегулированию конфликта. Кроме того, 15 июля Politico сообщила о планах ЕС бойкотировать Венгрию из-за визита Орбана в Москву.

Фото: flickr.com/European People's Party (Commons Attribution 2.0 Generic license)