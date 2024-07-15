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МО: Молдавия получит партию техники ВС США для учений армии
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МО: Молдавия получит партию техники ВС США для учений армии

Кишинёв получит партию техники ВС США для национальных тренировок и учений войск. Об этом сообщили в МО республики. Ранее министр обороны Анатолий Носатый сообщил, что с 2021-го ведомство получило от ЕС 137 млн евро, а от США — 80 млн долларов за последние два года.

"Армия должна получить партию военной техники из Штатов, это 20 единиц HMMWV (высокомобильный колёсный автомобиль). Авто будут использованы солдатами Национальной армии в тренировках и учениях", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Минобороны.

Уточняется, что в 2014 году армия республики получила от США первые 43 единицы HMMWV.

"Из-за жары транспортировка будет проходить в ночное время, когда температура ниже и движение транспорта легче", — поясняется в сообщении.

Согласно молдавской конституции, республика имеет нейтральный статус, однако с 1994 года страна сотрудничает с блоком НАТО в рамках индивидуального партнёрства. Кроме того, с приходом партии "Действие и солидарность", чьим неформальным лидером остаётся Майя Санду, в стране часто проводятся учения с участием ВС США, Британии, ФРГ и Румынии. Представители МО Молдавии заявляли также, что хотели бы усилить обороноспособность страны и приобрести оружие. В частности, Носатый говорил о создании системы ПВО.

Сама Санду в интервью подчёркивает, что республике важно продолжать дискуссию о сближении с НАТО, поскольку это якобы помогает укрепить обороноспособность.

Фото: сommons.wikimedia.org/Pfc Roberto Villa Jr. (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)

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