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Экс-глава МИД Австрии Кнайсль: ЕС должен извиниться перед Москвой, если хочет получать газ РФ
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Экс-глава МИД Австрии Кнайсль: ЕС должен извиниться перед Москвой, если хочет получать газ РФ

Странам ЕС необходимо извиниться и компенсировать Москве убытки, понесённые Россией от конфискации имущества и разрушения бизнеса, чтобы возобновить поставки голубого топлива. Такое мнение высказала Карин Кнайсль, руководитель центра G.O.R.K.I. Петербургского университета СПбГУ, профессор и экс-глава МИД Австрии, на презентации книги "Реквием по Европе".

"Если вернуться к моменту, будут ли страны ЕС покупать газ в РФ, и будет ли Москва его продавать, я считаю, чтобы Россия рассмотрела эту возможность, они должны извиниться. Пусть это не столь глобальный вопрос, но они должны. И компенсировать убытки, которые были нанесены, в том числе конфискацией имущества и разрушением бизнеса", — сказала Кнайсль.

Кроме того, она отметила, что раньше Европа была местом права и свободы, однако она больше не является таковой.

"Та Европа исчезла, больше её нет", — подчеркнула экс-глава МИД Австрии.

Фото: commons.wikimedia.org/Bundesministerium für Europa, Integration und Äußeres (Creative Commons Attribution 4.0 International)

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