Америка по-прежнему надеется на заключение с Москвой нового соглашения по стратегическим вооружениям ДСНВ после 2026 года. Об этом заявил замначальника штаба по ядерной интеграции ВВС США Эндрю Гебара.
"Есть надежда на новое соглашение по нераспространению ЯО", — сообщил Гебара на вебинаре, комментируя продление российского-американского ДСНВ, срок действия которого истекает в 2026-ом.
Ранее замминистра МИД Сергей Рябков заявил РИА Новости, что Москва будет придерживаться количественных ограничений по ДСНВ при условии, что дальнейшие деструктивные шаги Штатов не обессмыслят эту задачу. Он отметил, как преждевременно говорить о том, что случится в данной сфере после истечения срока действия договора.
Президент Владимир Путин в 2023 году в послании Федсобранию объявил, что Россия приостанавливает участие в Договоре о сокращении стратегических вооружений (СНВ-3), подчеркнув, что страна не выходит из договора. Путин отметил: прежде чем вернуться к обсуждению, нужно понять, на что претендуют Франция и Британия, и как учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный потенциал НАТО.
Фото: сommons.wikimedia.org/Biddle, Susan, 1940-, Photographer (NARA record: 8464488) (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)
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