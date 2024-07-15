Экс-командующий 58 армией генерал Иван Попов был переведён под домашний арест после заседания 235 гарнизонного военного суда. Попова обвиняют в причастности к хищению более 130 млн рублей при закупке металлоконструкций для строительства обороны на Запорожье.

Сам генерал отрицает вину, заявляя: "У меня ничего за душой, я не вылезал из окопов".

Ивана Попова задержали 21 мая, и с тех пор он находился в СИЗО. Четверо друзей генерала пришли в 235 военный суд, чтобы поддержать его. Они надели футболки с изображением Попова и надписью "Спартак, честь имею".

Один из приятелей генерала сказал: "Мы как друзья пришли его поддержать, у него позывной "Спартак".

В понедельник суд в закрытом режиме рассмотрел ходатайство СК о переводе Попова из СИЗО под домашний арест. Следствие утверждает, что генерал причастен к хищению в 2023-м более 1700 тонн металлопрокатных изделий, закупленных ВГА Запорожской области как гуманитарная помощь. Эти материалы стоимостью свыше 100 млн рублей предназначались для оборудования инженерных сооружений на линии соприкосновения. СК считает, что генерал Попов получил чуть более одного млн рублей.

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