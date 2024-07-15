Согласно данным американского военного журнала Military Watch Magazine, оперативно-тактические комплексы "Искандер" ВС России обладают уникальной манёвренностью, что делает их крайне сложными целями для обнаружения. В статье отмечается, что ракеты запускаются по полубаллистическим траекториям с высотой 50 км и способны выполнять манёвры на протяжении всего полёта.
Особенностью комплекса является его способность поражать ключевые объекты на территории противника, защищённые различными системами ПВО. Радиус действия этих ракет достигает 500 км, а боевая часть весит 480 кг.
Military Watch Magazine также приводит примеры успешного применения ракетного комплекса "Искандер" ВС России, включая удары по ЗРК Patriot в зоне воздушной обороны Украины и уничтожение Су-27 ВСУ на авиабазе Миргород под Полтавой.
Ранее МО России сообщило об успешном ударе по украинскому железнодорожному эшелону, совершённому ракетами комплекса "Искандер". В результате атаки были повреждены или уничтожены около 20 единиц техники и до 120 боевиков ВС Украины.
Фото: commons.wikimedia.org/Vitaly V. Kuzmin (Creative Commons Attribution 4.0 International)
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