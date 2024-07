Глава МИД Кореи Чо Тхэ Ёль выразил опасения относительно будущих отношений с Москвой в контексте "Договора о стратегическом партнёрстве" между РФ и КНДР. В своем выступлении на форуме глобальной внешней политики в парламенте он подчеркнул, что данное соглашение сильно осложняет и без того натянутые отношения Южной Кореи с Кремлём.

"В текущей международной обстановке мы не готовы поддерживать прежние отношения с РФ, будто ничего не произошло. Реальность такова, что южнокорейско-российские отношения и ранее были ограничены из-за СВО на Украине, а из-за "Договора о всеобъемлющем партнёрстве" они ещё больше осложнились", — подчеркнул Чо Тхэ Ёль.

Министр также отметил готовность Южной Кореи наращивать стратегическую коммуникацию с КНР, несмотря на различия в идеологиях. По его мнению, Поднебесная, так же как и Южная Корея, заинтересована в стабильности миропорядка на основе норм ООН и ВТО, что делает их потенциальными союзниками.

Однако Чо Тхэ Ёль выразил опасения относительно военного сотрудничества РФ и КНДР, которое, по его мнению, угрожает безопасности Южной Кореи. Он подчеркнул, что южнокорейское правительство продолжит противодействовать развитию ядерной и ракетной программ КНДР, включая диалог с партнёрами по НАТО.

В заключение Чо Тхэ Ёль отметил, что дальнейшая судьба отношений Южной Кореи и РФ зависит от действий Москвы. Правительство Юн Сок Ёля намерено продолжать управлять двусторонними связями с целью защиты интересов граждан и предприятий Южной Кореи на рынке России.

