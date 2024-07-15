Парламент Словакии отклонил идею осудить Россию за якобы российский удар по детской больнице в Киеве. Инициатива, предложенная депутатом Progresivne Slovensko Беатой Юрик, не набрала достаточного количества голосов для включения в повестку. За предложение проголосовал 41 депутат, тогда как необходимо было набрать 76 голосов.

Вице-спикер и лидер Progresivne Slovensko Михал Шимечка выразил разочарование в соцсетях, заявив, что парламент не готов поддержать осуждение атаки на больницу. Однако во время заседания Павел Люптак из партии SNS поставил под сомнение обвинения в адрес России, задав вопрос о доказательствах причастности ВС РФ к инциденту.

МО России ранее заявило, что разрушения в Киеве были вызваны падением украинской ракеты ПВО и что обвинения в адрес Москвы являются провокацией. Минобороны также отметило, что многочисленные фото и видео из Киева подтверждают факт разрушений вследствие падения ракеты ПВО ВСУ, запущенной из ЗРК в черте города.

Фото: commons.wikimedia.org/Андрей Бобровский (Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported)