Председатель оппозиционного блока ФРГ Христианско-демократического союза ХДС/ХСС Фридрих Мерц оказался в центре политического скандала после того, как полетал за штурвалом истребителя Eurofighter.

Политик, имеющий лицензию частного пилота гражданской авиации, опубликовал фотографию, как сидит в кабине боевого самолёта. Полёт продлился около часа и обошёлся федеральному бюджету страны в 111 242,38 евро, пишет немецкая газета RND.

Этот поступок вызвал резкую критику со стороны лидера партии "Зелёных" Рикарды Ланг.

Она выразила недовольство в социальной сети Х, отметив: "Больше 100 000 евро должны были уйти на войска Германии, а не на личные приключения политика и его самопиар".

Ситуация обострилась на фоне недавних заявлений ХДС/ХСС о необходимости депортации украинцев призывного возраста в родную страну.

Фото: commons.wikimedia.org/Olaf Kosinsky (Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported)