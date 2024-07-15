Председатель оппозиционного блока ФРГ Христианско-демократического союза ХДС/ХСС Фридрих Мерц оказался в центре политического скандала после того, как полетал за штурвалом истребителя Eurofighter.
Политик, имеющий лицензию частного пилота гражданской авиации, опубликовал фотографию, как сидит в кабине боевого самолёта. Полёт продлился около часа и обошёлся федеральному бюджету страны в 111 242,38 евро, пишет немецкая газета RND.
Этот поступок вызвал резкую критику со стороны лидера партии "Зелёных" Рикарды Ланг.
Она выразила недовольство в социальной сети Х, отметив: "Больше 100 000 евро должны были уйти на войска Германии, а не на личные приключения политика и его самопиар".
Ситуация обострилась на фоне недавних заявлений ХДС/ХСС о необходимости депортации украинцев призывного возраста в родную страну.
Фото: commons.wikimedia.org/Olaf Kosinsky (Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported)
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