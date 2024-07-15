Президент Сирии Башар Асад заявил, что готов пообщаться с президентом Турции Реджепом Эрдоганом, если такая встреча будет отвечать интересам Сирии. Асад подчеркнул, что любые переговоры должны основываться на уважении суверенитета. Видео опубликовала канцелярия сирийского лидера.
Эрдоган ранее отметил, что глава МИД Турции Хакан Фидан ведёт работу по нормализации отношений между Анкарой и Дамаском и организует встречу лидеров. Фидан уполномочен определить дорожную карту и организовать встречу в третьей стране.
Сирийский МИД заявил, что нормализация отношений должна быть основана на возвращении к ситуации до 2011 года. Эрдоган подчеркнул, что Анкара не будет вмешиваться во внутренние дела Дамаска и не видит причин для отсутствия дипломатических отношений.
Асад также отметил, что Сирия открыта для всех инициатив, связанных с нормализацией отношений с Турцией и основанных на уважении суверенитета. В свою очередь, Москва передала Анкаре и Дамаску проект дорожной карты и предложила сторонам внести свои корректировки.
Министр Сергей Лавров обозначил приоритетные темы дорожной карты, среди которых: восстановление контроля правительства Сирии на всей территории страны, обеспечение безопасности сирийско-турецкой границы и исключение трансграничных атак и инфильтрации террористов.
Фото: commons.wikimedia.org/Пресс-служба Президента Российской Федерации (Creative Commons Attribution 4.0 International)
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