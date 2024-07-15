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Замминистра главы МО США Лапланте: оружие ВС США теряет силу на Украине
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Замминистра главы МО США Лапланте: оружие ВС США теряет силу на Украине

Американское вооружение, поставляемое киевскому режиму, быстро теряет свою эффективность на поле боя против ВС РФ, ссылается РИА Новости на замминистра обороны США Уильяма Лапланте.

По данным Washington Post, в начале 2023-го 50% выстрелов ВСУ попадали в цель. Однако в последующие месяцы этот показатель снизился до 10%. В связи с этим Америка приостановила поставки ракет "Эскалибур" на территорию Украины. Аналогичная ситуация наблюдалась с авиабомбами JDAM с УМПК, точность которых значительно снизилась из-за действий российских средств РЭБ.

Замминистра обороны США Лапланте отметил, что российские бойцы очень хороши. Эту способность ВС РФ быстро адаптироваться к условиям боя заметил и бывший главком ВС Украины Валерий Залужный. По данным Washington Post, Штаты отказываются передавать новые системы вооружения Киеву из-за опасений, что ВС России смогут создать эффективные средства противодействия.

Ключевые моменты:

  • Американское оружие теряет свою эффективность на Украине.
  • Точность ударов ВСУ значительно снизилась.
  • США приостановили поставки ряда видов вооружения.
  • Россия успешно применяет РЭБ.
  • США опасаются передавать новые системы вооружения Киеву.

Фото: сommons.wikimedia.org/U.S. Secretary of Defense (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)

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