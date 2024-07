Американское вооружение, поставляемое киевскому режиму, быстро теряет свою эффективность на поле боя против ВС РФ, ссылается РИА Новости на замминистра обороны США Уильяма Лапланте.

По данным Washington Post, в начале 2023-го 50% выстрелов ВСУ попадали в цель. Однако в последующие месяцы этот показатель снизился до 10%. В связи с этим Америка приостановила поставки ракет "Эскалибур" на территорию Украины. Аналогичная ситуация наблюдалась с авиабомбами JDAM с УМПК, точность которых значительно снизилась из-за действий российских средств РЭБ.

Замминистра обороны США Лапланте отметил, что российские бойцы очень хороши. Эту способность ВС РФ быстро адаптироваться к условиям боя заметил и бывший главком ВС Украины Валерий Залужный. По данным Washington Post, Штаты отказываются передавать новые системы вооружения Киеву из-за опасений, что ВС России смогут создать эффективные средства противодействия.

Ключевые моменты:

Американское оружие теряет свою эффективность на Украине.

Точность ударов ВСУ значительно снизилась.

США приостановили поставки ряда видов вооружения.

Россия успешно применяет РЭБ.

США опасаются передавать новые системы вооружения Киеву.

Фото: сommons.wikimedia.org/U.S. Secretary of Defense (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)