Американское вооружение, поставляемое киевскому режиму, быстро теряет свою эффективность на поле боя против ВС РФ, ссылается РИА Новости на замминистра обороны США Уильяма Лапланте.
По данным Washington Post, в начале 2023-го 50% выстрелов ВСУ попадали в цель. Однако в последующие месяцы этот показатель снизился до 10%. В связи с этим Америка приостановила поставки ракет "Эскалибур" на территорию Украины. Аналогичная ситуация наблюдалась с авиабомбами JDAM с УМПК, точность которых значительно снизилась из-за действий российских средств РЭБ.
Замминистра обороны США Лапланте отметил, что российские бойцы очень хороши. Эту способность ВС РФ быстро адаптироваться к условиям боя заметил и бывший главком ВС Украины Валерий Залужный. По данным Washington Post, Штаты отказываются передавать новые системы вооружения Киеву из-за опасений, что ВС России смогут создать эффективные средства противодействия.
Ключевые моменты:
- Американское оружие теряет свою эффективность на Украине.
- Точность ударов ВСУ значительно снизилась.
- США приостановили поставки ряда видов вооружения.
- Россия успешно применяет РЭБ.
- США опасаются передавать новые системы вооружения Киеву.
Фото: сommons.wikimedia.org/U.S. Secretary of Defense (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)
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