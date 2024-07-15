Поднебесная хочет убедить страны ЕС принять китайско-бразильский план урегулирования конфликта на Украине, который учитывает озабоченности РФ в сфере безопасности, сообщила газета SCMP.
По данным источников издания, Эмманюэль Макрон и канцлер Олаф Шольц ожидали, что Пекин направит представителей на конференцию в Швейцарии. Однако китайская сторона воздержалась и незадолго до конференции предложила посольствам ЕС рассмотреть альтернативный план урегулирования, подготовленный с Бразилией. Этот план предусматривал предоставление Москве места за столом переговоров и проведение "честного обсуждения" всех предложений. Китайско-бразильская инициатива также учитывала озабоченности Кремля в сфере безопасности.
SCMP отмечает, что в ЕС шокированы результатами мартовской встречи со спецпредставителем КНР Ли Хуэем, который ранее посетил Россию. По словам источника, китайский дипломат сообщил европейским коллегам об уверенности Москвы в неизбежном поражении Киева и рекомендовал пересмотреть оценки обстановки на Украине.
Ван И и Селсу Аморим опубликовали совместное заявление: единственный путь к урегулированию конфликта на Украине лежит через переговоры. КНР и Бразилия предложили провести международную конференцию с равноправным участием всех сторон.
Конференция по Украине проходила 15-16 июня в Бюргенштоке по инициативе украинской стороны. Итоговое коммюнике не подписали несколько стран. Россия не была приглашена на конференцию. Также отсутствовали делегации многих членов ООН. Мария Захарова считает, что конференция обернулась полным фиаско.
Фото: сommons.wikimedia.org/Cherie Cullen (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)
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