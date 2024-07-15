Российская партия "Зелёные" предложила экологическим партиям стран БРИКС создать фракцию в будущем парламенте, пишет РИА Новости. Ранее Владимир Путин допустил возможность создания парламента БРИКС в будущем.
"Российская партия "Зелёные" предложила странам БРИКС создать единое объединение. В будущем на основе данного союза может быть сформирована зелёная фракция в парламенте БРИКС, если таковой будет создан", — говорится в сообщении.
Председатель Андрей Нагибин считает, что вопросы экологии в последние годы стали насущными для всего мира, и, опираясь на уникальный опыт каждом из государств-участников союза, сообща можно выработать решения в области защиты окружающей среды.
"Создаваемый совет экологических, зелёных движений и партий БРИКС может направить усилия на инициирование общих подходов стран к развитию зелёной экономики, создание условий для признания национальных систем экологического регулирования," — говорится в письме, которое "Зелёные" направили лидерам экопартий БРИКС.
Фото: commons.wikimedia.org/José Cruz/Agência Brasil (Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported)
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