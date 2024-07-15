Покушение на экс-президента Америки Дональда Трампа добавит ему очков в предвыборной гонке. Таким мнением с "Известиями" поделилась кандидат политических наук Юлия Богуславская. Эксперт отметила, что покушение стало значимым фактором для избирательной кампании. Однако говорить, что Трамп уже победил, нельзя.
"Трамп получил немалую порцию сочувствия. Он хорошо выступил, если учитывать его красивые жесты и бодрые посты в соцсетях. Ситуация добавляет ему очков. Демократы же, видя, что Трамп получает дополнительные очки на волне событий, решили прекратить дискуссию о необходимости замены Байдена. Они понимают, что сейчас Трамп на коне, и идут даже на то, чтобы снизить градус разногласий", — сказала она.
Нападение на Трампа произошло 13 июля во время его выступления в штате Пенсильвания, которое транслировалось в прямом эфире, когда раздались выстрелы. Экс-глава Белого дома получил огнестрельное ранение в ухо по касательной. Нападавший ликвидирован. В результате стрельбы погиб один из зрителей.
Трамп не собирается менять планы из-за случившейся стрельбы и планирует поехать на съезд Республиканской партии на следующей неделе. Также СМИ сообщали, что предвыборный штаб Байдена ищет новую стратегию кампании, приняв решение воздержаться от словесных нападок на оппонента.
Байден в обращении после случившегося заявил, что в Штатах нет места политически мотивированному насилию. Президент дал распоряжение Секретной службе принять меры для обеспечения безопасности Трампа.
Фото: commons.wikimedia.org/Michael Vadon (Creative Commons Attribution 4.0 International)
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