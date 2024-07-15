Глава МИД Израиля Исраэль Кац провёл встречу в Иерусалиме с новым главой МИД Великобритании Дэвидом Лэмми. В ходе встречи он подчеркнул, что палестинскому движению ХАМАС необходимо дать понять, что без освобождения заложников из Израиля никакого прекращения огня в секторе Газа не будет.
"Министр Кац подчеркнул в разговоре с британским коллегой, что сделка по освобождению заложников возможна при наличии двух элементов. Лондон и мир должны дать понять ХАМАС, что огонь не будет прекращён без освобождения заложников. Если ХАМАС будет думать, что мир давит на Израиль, чтобы тот прекратил огонь, не будет соглашения. Необходимо продолжать оказывать военное давление на ХАМАС", — сообщила пресс-служба израильского внешнеполитического ведомства.
Ранее Лэмми провёл встречу с лидером Израиля Ицхаком Герцогом, на которой обсуждались усилия по достижению сделки по похищенным в анклаве Газы. Президент Америки Джо Байден озвучил план сделки о прекращении огня в секторе Газа и обмене заложников. Известно, что первый этап сделки должен включать шестинедельное прекращение огня в обмен на освобождение 40 живых и погибших заложников.
Фото: flickr.com/U.S. Embassy Jerusalem (Commons Attribution 2.0 Generic license)
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