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Депутат Рады Гетманцев: пережить жару на фоне блэкаутов украинцам помогут ведро и колодец
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Депутат Рады Гетманцев: пережить жару на фоне блэкаутов украинцам помогут ведро и колодец

Украинцы "не должны делать трагедии" из аномальной жары, несмотря на перебои с электроснабжением в стране, заявил председатель комитета Верховной рады по вопросам финансов и налогов Даниил Гетманцев. Его цитирует "Страна.ua".

"Рискуя шокировать поколения, выросшие с кондиционерами, напомню, что 40 000 лет назад человечество справлялось с жарой посредством ведра и пруда, либо колодца. Они не только помогают преодолеть жару, это весело. Считайте это лайфхаком и не делайте трагедии", — написал киевский чиновник в Telegram.

Позднее Гетманцев удалил свой пост после резкой критики в комментариях. В июне "Укрэнерго" объявило о лимитах потребления энергии во всех регионах Украины. В компании предупредили, что объём повреждений энергообъектов чрезвычайно велик, электростанции и подстанции работают на пределе, украинцев попросили экономно расходовать электричество. Министр энергетики Герман Галущенко призывал население подготовиться к блэкаутам уже в весенне-летний период и закупить генераторы.

ВС РФ ведут огонь по объектам энергетики, ОПК, военного управления и связи по всей Украине. Как подчёркивал пресс-секретарь Дмитрий Песков, армия России не бьёт по жилым домам и социальной инфраструктуре.

Фото: commons.wikimedia.org/Waldemar L (Creative Commons Attribution 4.0 International)

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