Украинцы "не должны делать трагедии" из аномальной жары, несмотря на перебои с электроснабжением в стране, заявил председатель комитета Верховной рады по вопросам финансов и налогов Даниил Гетманцев. Его цитирует "Страна.ua".
"Рискуя шокировать поколения, выросшие с кондиционерами, напомню, что 40 000 лет назад человечество справлялось с жарой посредством ведра и пруда, либо колодца. Они не только помогают преодолеть жару, это весело. Считайте это лайфхаком и не делайте трагедии", — написал киевский чиновник в Telegram.
Позднее Гетманцев удалил свой пост после резкой критики в комментариях. В июне "Укрэнерго" объявило о лимитах потребления энергии во всех регионах Украины. В компании предупредили, что объём повреждений энергообъектов чрезвычайно велик, электростанции и подстанции работают на пределе, украинцев попросили экономно расходовать электричество. Министр энергетики Герман Галущенко призывал население подготовиться к блэкаутам уже в весенне-летний период и закупить генераторы.
ВС РФ ведут огонь по объектам энергетики, ОПК, военного управления и связи по всей Украине. Как подчёркивал пресс-секретарь Дмитрий Песков, армия России не бьёт по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Фото: commons.wikimedia.org/Waldemar L (Creative Commons Attribution 4.0 International)
RND: оппозиционер ФРГ Мерц пилотировал истребитель Eurofighter и оскандалился
Председатель оппозиционного блока ФРГ Христианско-демократического союза ХДС/ХСС Фридрих Мерц оказался в центре политического скандала после того, как полетал за штурвалом истребителя Eurofighter.
Президент Сирии Асад готов встретиться с Эрдоганом
Президент Сирии Башар Асад заявил, что готов пообщаться с президентом Турции Реджепом Эрдоганом, если такая встреча будет отвечать интересам Сирии. Асад подчеркнул, что любые переговоры должны основываться на уважении суверенитета. Видео опубликовала канцелярия сирийского лидера.
Ученый Дорохов: алкоголь может навредить качественному сну
Больше не придётся считать овец, чтобы уснуть, ведь стали известны методики для быстрого погружения в сон. Об этом NewsInfo.Ru сообщил доктор биологических наук, заведующий лаборатории нейробиологии сна и бодрствования в институте высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН Владимир Дорохов.
Врач Мартьянова: высокие температуры вызывают тепловой стресс
Врач-невролог Ольга Мартьянова указала на негативное воздействие слишком жаркой погоды на головной мозг и психику человека.