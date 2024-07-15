Владимир Зеленский призвал военно-политический блок НАТО сбивать российские ракеты, чтобы предотвратить газовый кризис с наступлением зимних холодов. Об этом он заявил на конференции для прессы, трансляция которой ведётся на YouTube-канале ОП Украины.

Зеленский объяснил свою просьбу к Варшаве сбивать ракеты ВС России в воздушном пространстве Украины, указав на важность крупных газохранилищ, расположенных в западных регионах страны. По его словам, удары ВС РФ влияют на объёмы транспортировки голубого топлива в Европу.

"Если мы не защитим газовые хранилища, тогда эти государства в отопительный сезон останутся без газа", — подчеркнул Зеленский.

Ранее Зеленский назвал необходимое количество ЗРК Patriot для защиты воздушного пространства Украины, однако отказался озвучить точное количество зенитно-ракетных комплексов, которые киевский режим планирует получить.

Фото: commons.wikimedia.org/Фото Миколи Лазаренка (Creative Commons Attribution 4.0 International)