Владимир Зеленский призвал военно-политический блок НАТО сбивать российские ракеты, чтобы предотвратить газовый кризис с наступлением зимних холодов. Об этом он заявил на конференции для прессы, трансляция которой ведётся на YouTube-канале ОП Украины.
Зеленский объяснил свою просьбу к Варшаве сбивать ракеты ВС России в воздушном пространстве Украины, указав на важность крупных газохранилищ, расположенных в западных регионах страны. По его словам, удары ВС РФ влияют на объёмы транспортировки голубого топлива в Европу.
"Если мы не защитим газовые хранилища, тогда эти государства в отопительный сезон останутся без газа", — подчеркнул Зеленский.
Ранее Зеленский назвал необходимое количество ЗРК Patriot для защиты воздушного пространства Украины, однако отказался озвучить точное количество зенитно-ракетных комплексов, которые киевский режим планирует получить.
Фото: commons.wikimedia.org/Фото Миколи Лазаренка (Creative Commons Attribution 4.0 International)
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