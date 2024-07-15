Движимое имущество из резиденции "Межигорье" экс-президента Украины Виктора Януковича официально передано в собственность государственного парка-памятника. Об этом сообщается на сайте АРМА. Речь идёт об имуществе, арестованном в "Межигорье", преобразованном в 2023-ем в парк-памятник.

"Подписание документов о передаче в управление парку-памятнику стало финалом в работе межведомственной комиссии, которая два месяца работала на территории объекта", — говорится в тексте.

Общее количество осмотренного имущества составило более 25 000 единиц в 121 зданиях и сооружениях. Самый большой объект — музей "Хонка" площадью 3 100 кв. м., он является главным сооружением парка-памятника, насчитывает 76 помещений и более 3 600 единиц движимого имущества.

Как уточнили в АРМА, среди этих объектов 500 ценных предметов: витражей, икон, барельефов и люстр.

"С момента открытия все поступления от функционирования "Межигорья" будут поступать в казну," — заключили в АРМА.

В июле 2022-го сообщалось, что "Межигорье" реорганизуют в общественный парк, в августе 2023-го вступил в силу закон. После госпереворота на Украине в 2014 году Генпрокуратура возбудила дело о завладении госимуществом — комплексом зданий "Межигорья". В июле 2015 года имущество было арестовано, в 2017 году земельные участки передали государству. Суд признал недействительными документы, по которым недвижимость исключена из госсобственности. Высший антикоррупционный суд Украины заочно арестовал Януковича по этому делу, а позднее заочно арестовал и его сына Александра.

Фото: commons.wikimedia.org/Mstyslav Chernov (Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported)