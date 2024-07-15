Попытка покушения на Дональда Трампа вызвала разногласия в рядах Демократической партии по поводу дальнейшего ведения предвыборной кампании Джо Байдена. Некоторые демократы считают, что необходимо остановить кампанию на несколько недель, пишет Newsweek со ссылкой на источники.

"Некоторые в Демпартии убеждены, что кампании Байдена стоит выждать несколько недель, если не больше, прежде чем возобновить полномасштабную критику Трампа", — пишет издание.

В то же время другие сторонники партии считают, что нужно ударить и пойти в наступление. Такую позицию выразил анонимный демократ, отметив, что сам Трамп не планирует приостанавливать свою предвыборную кампанию.

Внутри Демпартии бытуют разные мнения: сторонники Байдена считают, что не стоит снимать его кандидатуру, а ожидающие его ухода полагают, что покушение снижает вероятность вылета из гонки. Согласно источникам Newsweek, несколько демократов, которые ранее призывали Байдена отказаться от переизбрания, теперь вряд ли будут делать такие заявления.

Трамп в субботу прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. Охрана увела политика с окровавленным ухом. Секретная служба Америки сообщила, что уничтожила подозреваемого, несколько раз стрелявшего в сторону сцены. Подозреваемый Томас Мэтью из Пенсильвании прятался на крыше здания в 100 метрах от сцены. ФБР считает инцидент покушением на жизнь Трампа.

Фото: flickr.com/Gage Skidmore from Peoria, AZ, United States of America (Commons Attribution 2.0 Generic license)