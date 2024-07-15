Разрыв между президентом Америки Джо Байденом и его предшественником Дональдом Трампом становится все более явным, заявил РИА Новости депутат Александр Толмачёв.
"Сейчас разрыв между кандидатами абсолютно очевиден. Старик Джо даже по лестнице не может подняться, и избежавший смерти Трамп — величины несоизмеримые", — сказал Толмачев.
Депутат также подчеркнул, что по результатам борьбы в медиаполе Трамп уже одержал победу, поэтому у демократов остался один путь — административное давление. Замена кандидата на другого медийного политика не поможет. По его словам, несмотря на бесконечные судебные преследования и снижение рейтинга Трампа, "пережив покушение, он отправил его в стратосферу".
"Впечатляет: настоящая "демократия" вгоняет пулю в голову конкурента. Дальше что? Расстрелы кандидатов на всех предвыборных ступенях?" — заключил Толмачёв.
Трамп 13 июля прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за покушения на его жизнь. На видеозаписи видно, как политика увела охрана, на кадрах у него окровавлено ухо. Позже Трамп заявил, что потерял много крови. Секретная служба Америки ликвидировала подозреваемого, стрелок несколько раз выстрелил в сторону сцены. При стрельбе скончался один из зрителей, 50-летний экс-пожарный, ещё двое получили ранения. Подозреваемый — 20-летний житель Пенсильвании. Сообщается, что он прятался на крыше производственного здания в 100 метрах от сцены — вне территории, где проводили мероприятие. ФБР назвало случившееся покушением на жизнь Трампа.
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