Международные СМИ пестрят заголовками — в США снайпер открыл огонь по Дональду Трампу во время предвыборной речи. Кадры облетели весь мир, Трамп встал с окровавленным лицом и под аплодисменты толпы поднял кулак в небо перед американским флагом с криком: "Сражайтесь! Боритесь!".

Этот символ стал каноническим для предвыборной кампании — Дональд Трамп продемонстрировал стойкость и, возможно, послание американским избирателям прозвучит так: "То, что разрушает других, делает его сильнее".

Отстрелянное ухо Трампа — действительно покушение или часть предвыборной кампании? Очевидно, инцидент сыграл ему на руку, сплотив вокруг Трампа и республиканцев, и сторонников экс-президента. Пресса пишет, что Джо Байден не раз проговаривался на предмет покушения на соперника в гонке за президентское кресло.

А главное — если победит Трамп, изменится ли что-либо для России, особенно в контексте СВО? В интервью Владимир Путин говорил, что для России предпочтительнее Байден. Что способен выкинуть Трамп? Он обещал остановить финансирование Киева, эти слова — не более чем пиар в противовес Байдену?

Об этом NewsInfo.Ru побеседовал с Дмитрием Журавлёвым, политологом и доцентом Финансового университета.

Отстрелянное ухо — действительно покушение или часть предвыборной кампании?

"Точно мы знать не можем, но смущает идея отстрелянного уха. Говорят, стреляли чуть ли не со 150 метров. Если это действительно так, а данных следствия мы не имеем, тогда это часть предвыборной кампании. Промахнуться с такого расстояния профессиональному стрелку вряд ли удастся. Но если это ошибка с расстоянием или ещё с чем-либо, и какие-то вводные мы не знаем, может быть и покушение. Америка очень сильно расколота. И каждая сторона готова убивать представителей другой стороны. К сожалению, покушение на президента стало не то чтобы обыденным, но совершенно ожидаемым событием", — отметил политолог.

Если победит Трамп, что изменится для России, особенно в контексте СВО?

"Мало что изменится. Он, конечно, попытается решить проблему как он это понимает. Поскольку в вопросах дипломатии он человек очень наивный, то, скорее всего, попытается уговорить нас идти по украинскому пути. Уговорить не удастся. В результате мы останемся в том же тупике. Главная проблема в том, что просто нет плана, который мог бы объективно удовлетворить и Россию, и Украину. Мы Донбасс, Херсон и Крым не отдадим. Они никогда с этим не согласятся", — уверен Дмитрий Журавлёв.

Владимир Путин считает, что для России предпочтительнее президент США Джо Байден. Почему?

"Старенький, нерезкий. Трамп же — очень резкий человек. И он способен побить горшки из самых добрых побуждений. Кроме того, при Трампе гонка вооружений, скорее всего, существенно ускорится, ведь он мыслит в логике ВПК 50-60-х годов XX века. А Байден всё-таки либерал. Он нам идеологически не близок, консерваторы ближе, но зато как либерал он знает, что воевать с Россией не надо. Трудно сказать, какие именно горшки побьёт Трамп", — объяснил доцент Финансового университета.

Дональд Трамп обещал остановить финансирование Киева, эти слова — не более чем пиар в противовес Байдену?

"Вполне возможно, что он лично в это верит. Он человек начала XX века и не любит финансировать то, что не приносит прямой прибыли. Но даже его соратники и сотрудники вряд ли позволят остановить финансирование Киева. В прошлое президентство он так и не взял под контроль Госдеп. Менял госсекретарей, но особого результата это не дало", — подчеркнул политолог.

Как Вы думаете, почему?

"Это другие люди. Они живут в начале XXI века, а Трамп — в начале XX. У них язык разный. Может быть, даже Трамп и прав, но он свою правоту защитить, скорее всего, не сможет. Вспомните, как он в начале прошлого президентства потерял всех советников, которых привёл с собой. Получил вице-президента, который с ним откровенно боролся, и Госдепартамент, старавшийся игнорировать факт его существования", — заключил Дмитрий Журавлёв.

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