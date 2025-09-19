Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Хризантемы
Хризантемы
© commons.wikimedia.org by David J. Stang is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
Главная / Садоводство
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 19:28

Цветок стойкости и уюта: хризантемы украшают клумбы тогда, когда всё вокруг увядает

Почему садоводы называют хризантему королевой осеннего сада и высаживают её повсюду

Осень приходит постепенно: днём ещё чувствуется тепло, но вечерами воздух становится свежим и прохладным. Для большинства растений такие перепады — настоящее испытание, и клумбы начинают терять яркость. Но есть цветок, который словно создан для этого времени года. Он стойко встречает похолодания и превращает сад или балкон в живую палитру из жёлтых, алых, белых и фиолетовых оттенков.

Цветок, который дарит осени краски

Когда большинство растений замирает, хризантема вступает в свои права. Она продолжает цвести до первых заморозков и становится символом золотой осени. Именно благодаря позднему и обильному цветению её считают "королевой осеннего сада".

Кусты могут быть разными — от компактных шаровидных до высоких, почти метр высотой. Но все они объединены одной особенностью: яркое и продолжительное цветение, которое радует глаз даже тогда, когда листья на деревьях уже облетели.

Простой уход без лишних хлопот

Хризантема известна своей неприхотливостью. Для пышного цветения ей достаточно:

  • солнечного участка или лёгкой полутени,
  • умеренного полива,
  • рыхлой дренированной почвы.

Она легко переносит ветер и температуры до +5 °C, а при лёгких заморозках продолжает радовать красками. Поэтому её с одинаковым успехом выращивают как в открытом грунте, так и в контейнерах на балконах.

Осенний фаворит

Хризантемы называют символом завершённого сезона. Они создают ощущение уюта и тепла в то время, когда сад постепенно засыпает.

"Хризантемы — это последние яркие мазки в саду перед зимой", — любят повторять цветоводы.

Эти цветы одинаково хороши и в клумбе, и в горшках на террасе. Кусты легко комбинировать с астрами, бархатцами или декоративной капустой, создавая пёстрые осенние композиции.

Почему стоит посадить хризантемы

  • Стойко переносят похолодания и первые заморозки.
  • Долго сохраняют декоративность.
  • Универсальны для сада, балкона и террасы.
  • Являются символом уюта и завершённости сезона.

Сравнение: хризантемы и астры

Параметр Хризантемы Астры
Период цветения До заморозков Сентябрь-октябрь
Уход Минимальный Требуют рыхления и подкормок
Морозостойкость До -2 °C До -5 °C
Символика Уют, завершение Лёгкость, романтика

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: высаживать хризантемы в густой тени.
    Последствие: слабое цветение и вытянутые побеги.
    Альтернатива: выбирать солнечные участки или лёгкую полутень.

  • Ошибка: поливать слишком часто.
    Последствие: риск гнилей и слабых корней.
    Альтернатива: умеренный полив с хорошим дренажом.

  • Ошибка: не укрывать многолетние сорта на зиму.
    Последствие: вымерзание корней.
    Альтернатива: мульчировать и укрывать лапником или агроволокном.

А что если…

А что если хочется, чтобы хризантемы украшали дом не только на улице, но и в помещении? Тогда стоит выбрать горшечные сорта. Их можно занести в дом с наступлением холодов, и они продолжат цвести до Нового года. Это простой способ продлить атмосферу осени в квартире.

Плюсы и минусы выращивания хризантем

Плюсы Минусы
Долгое и яркое цветение Некоторые сорта не зимуют без укрытия
Неприхотливость Требуют деления куста каждые 2-3 года
Богатая палитра цветов Горшечные растения недолговечны
Универсальность для клумб и контейнеров При избытке влаги возможны болезни

FAQ

Когда сажать хризантемы?
Лучше всего весной или в конце лета, чтобы они успели укорениться до холодов.

Можно ли хризантему выращивать в горшке?
Да, это отличный вариант для балконов и террас. Горшечные сорта прекрасно растут в контейнерах.

Нужна ли подкормка?
Да, в начале роста — азотные удобрения, а при бутонизации — калий и фосфор.

Мифы и правда

  • Миф: хризантемы цветут только в садах.
    Правда: есть множество сортов для горшечного выращивания.

  • Миф: они не переносят холод.
    Правда: легко выдерживают +5 °C и первые заморозки.

  • Миф: уход за ними сложен.
    Правда: это одни из самых неприхотливых осенних цветов.

Исторический контекст

  • В Китае хризантему выращивали ещё более 2 тысяч лет назад и считали символом долголетия.
  • В Японии этот цветок стал символом императорской семьи и даже изображён на гербе.
  • В Европу хризантема попала в XVII веке, а в Россию — в XIX, сразу завоевав любовь садоводов.

Три интересных факта

  1. В Японии существует "Праздник хризантем", проходящий каждый год осенью.
  2. В Китае из лепестков готовят чай, который считают полезным для здоровья.
  3. В некоторых странах Европы хризантему называют "цветком памяти", но в саду она символизирует красоту и стойкость.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Садоводство стало популярным занятием среди городских жителей и знаменитостей сегодня в 20:39

Огород вместо психотерапии: как растения спасают от стресса мегаполиса

От Памелы Андерсон до Дэвида Бекхэма — всё больше звёзд находят радость в садоводстве. Почему "гарденинг" становится новым городским трендом?

Читать полностью » Яичная скорлупа в огороде: агрономы объяснили пользу, вред и правильное применение сегодня в 15:28

Слизни смеются первыми: народное средство сработало только в легендах

Яичная скорлупа в саду — польза или вред? Разбираем мифы и факты: как правильно применять, а когда лучше отказаться.

Читать полностью » Ошибки садоводов осенью приводят к снижению урожая весной — мнение агрономов сегодня в 14:23

Осенняя лень — весенняя каторга: пять шагов, которые сэкономят силы и спасут урожай

Осень — не время отдыха, а возможность заложить основу урожая. Какие работы стоит провести в сентябре, чтобы весной было проще?

Читать полностью » Эксперты: скарификация газона улучшает доступ влаги и воздуха к корням сегодня в 14:22

Враг газона растёт тише травы: один сезон — и земля превращается в моховое болото

Осенью мох и сорняки легко захватывают газон. Но есть приём, который вернёт траве густоту и свежесть — понадобится только один инструмент.

Читать полностью » Осенью в Забайкальском крае рекомендуют сеять сидераты для восстановления почвы сегодня в 13:43

Сделаете ошибку осенью — весной останетесь без урожая: как сидераты спасают почву в Забайкалье

Осенью в Забайкалье можно подготовить грядки к будущему урожаю. Узнайте, какие зелёные удобрения выбрать, чтобы земля отдохнула и стала плодороднее.

Читать полностью » Болезнь столбур делает помидоры твёрдыми и белыми внутри — мнение специалистов сегодня в 13:23

Красные яблоки обмана: почему на грядке вместо сладких томатов растут белые и жёсткие плоды

Почему томаты бывают бледными и жёсткими? Всё о сортах, ошибках ухода, болезнях и способах сохранить вкус даже зимой.

Читать полностью » Эксперты: правильная глубина посадки картофеля предотвращает загнивание клубней и повышает урожайность в открытом грунте сегодня в 12:23

Земля мстит за небрежность: мелкая посадка делает клубни зелёными и опасными для здоровья

Ошибка в глубине посадки картофеля может стоить всего урожая. Как правильно сажать клубни и какие методы выбрать?

Читать полностью » Калмыкия: садоводы используют древесную золу для удобрения почвы и защиты растений сегодня в 12:22

Один неверный шаг — и зола уничтожит ваш огород в Калмыкии быстрее засухи

Зола творит чудеса в саду и огороде Калмыкии: улучшает урожай, защищает от вредителей и экономит деньги. Но есть нюансы, которые нужно знать.

Читать полностью »

Новости
Наука

Учёные впервые синтезировали метантетрол — молекулу с четырьмя гидроксильными группами
Дом

Эксперты по уборке: уксус и спирт не уступают магазинным средствам для мытья окон
Культура и шоу-бизнес

Университет Теннесси запустит курс по истории США через игры серии GTA
Туризм

Байкал готовят к наплыву туристов: проект "360" благоустраивает экотропы и зоны отдыха
Наука

ДВО РАН: минералы могут использоваться для безопасного захоронения радиоактивного цезия-137
Туризм

Ольга Филипенкова: на Алтае появятся меню и экскурсии, адаптированные для китайских гостей
Спорт и фитнес

Тренер Джорджия Тёрнер: убрать жир только с рук невозможно, нужен комплексный подход
Дом

Чеснок используют для отпугивания крыс и мышей в домах и на дачах
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet