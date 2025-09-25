Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Настурция
Настурция
© Own work by Balajijagadesh is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
Главная / Садоводство
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 8:01

Цветок с острым характером: настурция украшает сад и превращается в пикантную приправу на кухне

Настурция в саду отпугивает тлю и вредителей и одновременно привлекает пчёл и бабочек

Настурция — одно из тех растений, которое можно назвать универсальным. Она одновременно украшает сад и балкон яркими цветами, используется в кулинарии как пикантная приправа и служит источником пользы для здоровья. Благодаря своим декоративным и лечебным свойствам настурция заслуженно занимает место среди любимцев садоводов и кулинаров.

Основные особенности

У настурции крупные листья округлой формы и яркие цветы — от жёлтых до насыщенно-оранжевых и красных оттенков. Она хорошо чувствует себя на солнечных участках с рыхлой и дренированной почвой, а её вьющиеся или стелющиеся побеги способны быстро украшать клумбы, контейнеры и ограждения.

Полезные свойства

Настурция известна своими антибактериальными и противовоспалительными качествами. Её листья и цветки применяются при кожных заболеваниях, простудных и респираторных инфекциях. В составе растения много витамина С, каротиноидов и других антиоксидантов, что помогает укреплять иммунитет.

В кулинарии

Настурцию можно смело использовать на кухне. Её слегка острый вкус напоминает кресс-салат или редис.

  • Листья добавляют в салаты и соусы.

  • Цветки используют как съедобное украшение.

  • Молодые семена маринуют и применяют как заменитель каперсов.

Острая нотка настурции удачно сочетается с мясными блюдами, бутербродами и лёгкими овощными закусками.

Настурция в саду

Помимо декоративности, настурция выполняет практическую функцию: её аромат и выделяемые вещества отпугивают тлю и других вредителей, одновременно привлекая пчёл и бабочек. Она особенно хорошо соседствует с томатами, огурцами и бобовыми культурами.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: чрезмерно часто поливать настурцию
    Последствие: загнивание корней и угнетение роста
    Альтернатива: полив умеренный, только после подсыхания почвы

  • Ошибка: посадить растение в густой тени
    Последствие: слабое цветение и вытянутые побеги
    Альтернатива: выбирать солнечные места или лёгкую полутень

  • Ошибка: использовать слишком удобренную почву
    Последствие: обильный рост зелёной массы при скудном цветении
    Альтернатива: ограничить азотные удобрения, делая акцент на фосфор и калий

Мифы и правда

  • Миф: настурция декоративна, но несъедобна
    Правда: листья, цветы и семена можно использовать в кулинарии

  • Миф: подходит только для южных регионов
    Правда: растение неприхотливо и растёт в умеренном климате при правильном уходе

  • Миф: настурция быстро вырождается и теряет красоту
    Правда: при своевременном сборе семян и обновлении посадок она сохраняет декоративность долгие годы

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы
Декоративность и яркое цветение Не переносит переувлажнения
Съедобные листья, цветки и семена На плодородных почвах может "жировать", снижая цветение
Польза для здоровья — витамины и антиоксиданты Чувствительна к холодам и заморозкам
Отличное растение-компаньон в огороде Требует регулярного контроля роста
Простота ухода Однолетник в большинстве регионов

FAQ

Можно ли выращивать настурцию дома в горшке?
Да, она хорошо чувствует себя в контейнерах и кашпо, особенно на солнечных подоконниках или балконах.

Когда сажать настурцию в открытый грунт?
Семена высевают в мае-июне, когда минует угроза заморозков.

Чем подкармливать настурцию для обильного цветения?
Лучше использовать калийно-фосфорные удобрения, избегая избытка азота.

Исторический контекст

  • Родиной настурции считается Южная Америка, откуда её завезли в Европу в XVI веке.

  • В старину растение использовали как средство от цинги благодаря высокому содержанию витамина С.

  • В XIX веке настурция стала популярной в декоративных садах Франции и Англии.

Три интересных факта

  1. Настурция входит в список растений-"санитаров", улучшающих состояние почвы.

  2. В народной медицине её применяли для стимуляции роста волос и как мягкое отхаркивающее средство.

  3. Съедобные цветы настурции до сих пор украшают блюда высокой кухни в ресторанах Европы.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Рукoводство дачникам: морковь лучше убирать в конце сентября для сохранности до мая сегодня в 9:22

Морковь исчезает за месяц? Ошибка при уборке сводит урожай на нет

Секреты долгого хранения моркови: простые ошибки, из-за которых урожай превращается в гниль, и проверенный метод, позволяющий есть свежую морковь до мая.

Читать полностью » Оксалис известен как кислица и ценится за декоративные листья и изящные воздушные цветы сегодня в 9:01

Декоративный и съедобный одновременно: тайные возможности оксалиса, или кислицы, в доме и на грядке

Оксалис – неприхотливый "цветок любви". Узнайте, как правильно ухаживать за ним, чтобы он радовал вас пышным цветением и сочной зеленью. Секреты выращивания и полезные свойства.

Читать полностью » Эксперты: регулярный посев рукколы позволяет получать урожай круглый год сегодня в 8:40

Одно семечко — витамины круглый год: самая неприхотливая зелень для квартиры

Руккола может стать вашей личной витаминной грядкой на подоконнике. Узнайте, как превратить окно в мини-огород и получить урожай уже к ноябрю.

Читать полностью » Кофейный фильтр в горшке защищает корни от гнили и задерживает почву сегодня в 8:26

Секрет чистых подоконников и здоровых корней — в том, что обычно выбрасывают

Узнайте, как кофейный фильтр может стать вашим секретным оружием в садоводстве. Обеспечьте идеальный дренаж и защитите корни растений от гнили.

Читать полностью » Обрезка помогает оливковым деревьям давать урожай вдвое быстрее, чем удобрения сегодня в 4:19

Неудобрение делает чудо с оливками — деревья живут по другим правилам

Узнайте, почему обрезка оливковых деревьев важнее удобрений, и как применять этот метод для раннего урожая. Подробные советы и ошибки, которых следует избегать.

Читать полностью » Контейнеры позволяют контролировать почву и легко переносить растения сегодня в 3:49

Горшки против грядок: неожиданный победитель в битве за урожай

Узнайте, как создать мини-сад на балконе с помощью контейнерного способа: преимущества, советы и ошибки, которых стоит избегать для успешного выращивания.

Читать полностью » Хурма требует рыхлой дренированной почвы и регулярного полива особенно в период плодоношения сегодня в 3:32

Плод богов скрывает капризы земли: садоводы раскрывают секреты выращивания сладкой хурмы без лишних хлопот

Хурма — солнцелюбивое дерево с золотистыми плодами. Как посадить и ухаживать за ним, чтобы собрать богатый урожай?

Читать полностью » Розы, герани и олеандры требуют особой защиты от морозов в сентябре–октябре сегодня в 2:45

Осенний сад готовит сюрприз: работы, о которых жалеют те, кто их пропустил

Как подготовить сад к зиме: советы по укрытию, поливу и удобрению растений. Узнайте, какие меры обеспечат защиту от морозов и болезней!

Читать полностью »

Новости
Авто и мото

Autoreview: в кроссоверах CVT используют Nissan, Toyota, Renault и Suzuki
Красота и здоровье

Алиса Мамаева: профилактические обследования необходимы даже при хорошем самочувствии
Красота и здоровье

Онколог Евгений Черёмушкин сообщил, что новые вакцины будут активировать иммунитет против рака
Садоводство

Щавель в Алтайском крае можно сеять под зиму — урожай появится раньше весной
Еда

Шницель с сыром сохраняет сочность благодаря правильной технологии приготовления
Еда

Кекс на сгущенном молоке с клубникой сохраняет мягкость и воздушность
Дом

Эксперты назвали 5 причин готовить в чугунных формах для запекания
Питомцы

Учёные: собаки, чаще наклоняющие голову, лучше усваивают команды
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet