Новый уровень цифрового письма: reMarkable Paper Pro с цветным экраном

Недавно выпущенный планшет reMarkable Paper Pro, оснащенный цветным E-Ink экраном, стал настоящим прорывом в своем классе.

Этот гаджет отличается ультратонким корпусом, выполненным из стекла и алюминия, с толщиной всего 5,1 миллиметра, что делает его самым тонким устройством среди аналогов. Увеличенный до 11,8 дюйма экран, с разрешением, близким к 2К, значительно упрощает создание заметок и эскизов.

Пользователям доступно целых 9 цветовых вариантов для рисования и письма, с возможностью наслаивания и смешивания оттенков. Устройство оснащено регулируемой подсветкой, а его задержка составляет всего 12 мс, что делает его одним из самых быстрых и отзывчивых планшетов на рынке. Внутри reMarkable Paper Pro установлен процессор с частотой 1,8 ГГц, 2 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенного хранилища. Благодаря аккумулятору емкостью 5030 мА⋅час, планшет способен работать автономно до 14 дней.

Для тех, кто предпочитает печатать, предусмотрена дополнительная опция - покупка клавиатуры. Разработчики также позаботились о безопасности данных - устройство поддерживает автоматическое шифрование, безопасную загрузку и защиту паролем.

Базовая версия reMarkable Paper Pro стоит 579 долларов, а за дополнительную подписку стоимостью 2,99 доллара в месяц пользователи могут получить доступ к безлимитному облачному хранилищу и автоматической синхронизации с другими устройствами.

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