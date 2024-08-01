Алкоголь и цветы из недружественных стран подорожают в России из-за повышения пошлины

В России до конца года поднимут пошлины на иностранный алкоголь, цветы и вина

В России до конца текущего года планируется повышение таможенных пошлин на крепкие спиртные напитки, виноградные вина и цветы, импортируемые из стран, признанных недружественными.

Министерство финансов позиционирует эту меру как защитную, направленную на поддержку отечественных производителей, особенно учитывая, что доля импорта крепкого алкоголя составляет порядка 12%. Это решение отражено в проекте соответствующего постановления, с которым удалось ознакомиться изданию РБК.

Документ предусматривает следующие изменения: Пошлина на крепкий алкоголь (настойки, виски, ром, джин, ликеры и другие напитки с содержанием спирта) увеличивается до 20% от таможенной стоимости, но не менее 3 евро за литр 100-процентного спирта. Ранее ставка составляла 1,4-1,5 евро за литр безводного спирта.

Пошлина на виноградные вина из недружественных стран возрастает с текущих 20% до 25% от таможенной стоимости, но не менее 2 долларов за литр.

На срезанные цветы, импортируемые из недружественных стран пошлина составит до 20% от таможенной стоимости (сейчас 5%, но не менее 0,3 евро за килограмм).

Данная мера носит временный характер и будет действовать до 31 декабря 2024 года, вступая в силу через неделю после официального опубликования.

В Министерстве финансов подтвердили информацию о повышении ставок, пояснив, что это ответная реакция на недружественные действия некоторых стран, которые, в свою очередь, установили повышенные пошлины на ряд российских товаров. В ведомстве подчеркнули, что данное решение не означает запрет на импорт указанной продукции, а направлено на защиту внутреннего рынка в условиях внешнего давления.

Министерство сельского хозяйства также выразило поддержку данной инициативе, отметив, что она будет способствовать увеличению доли цветов российского производства, а также цветов из дружественных стран, на внутреннем рынке.

Фото: From Wikimedia Commons/ Daniel Ventura (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)