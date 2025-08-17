Цветочный ковёр на воде: российский регион накрыла волна туристов из-за лотосов

Редкое природное явление стало поводом для паломничества туристов со всей России. Волгоградская область буквально заполнилась путешественниками: сотни людей устремились в природный парк "Волго-Ахтубинская пойма", чтобы увидеть цветение лотоса орехоносного — редчайшего растения, внесённого в Красную книгу России.

Волшебство лотосов на озере

Первое массовое цветение зафиксировали у посёлка Красный Буксир, где на озере сотрудники парка уже насчитали более 200 распустившихся бутонов. Лотос орехоносный — растение не только редкое, но и символичное: оно занимает особое место в природе, истории и культуре региона.

Желающих увидеть цветущий ковёр на воде — столько, что организованные экскурсии идут одна за другой. Гостям рассказывают о биологии растения, легендах и значении лотосов в культуре разных народов.

Фото — за счёт природы?

Однако вместе с потоком туристов пришла и угроза уникальной экосистеме. Некоторые посетители ради красивых кадров заходят в воду, топчут растения и нарушают охранные границы. Администрация парка предупреждает: лотос находится под официальной защитой, и повреждение растения грозит штрафом.

— Мы регулярно патрулируем территорию и напоминаем о правилах, — подчёркивают сотрудники. — Пока популяция лотосов остаётся стабильной, но важно сохранить её и для будущих сезонов.

Когда ехать?

Пик цветения продлится до середины августа, но отдельные цветки можно будет увидеть до начала сентября. Организаторы советуют планировать поездки заранее, соблюдать природные правила и выбирать экскурсионные маршруты вместо самостоятельных прогулок.