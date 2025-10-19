Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Морковно-цитрусовое пюре с имбирём
Морковно-цитрусовое пюре с имбирём
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Красота и здоровье
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 9:05

Цвет тарелки лечит лучше витаминов: как собрать осенний рацион, который реально работает

Осенью организму требуется больше витаминов и антиоксидантов для укрепления иммунитета — нутрициологи

Осень — время перемен не только в природе, но и в самочувствии. Организм реагирует на сокращение светового дня, похолодание и повышение влажности: снижается уровень энергии, ухудшается настроение, возрастает риск простуд. Поэтому именно сейчас особенно важно поддерживать тело питанием, которое поможет адаптироваться к сезону и укрепит иммунитет.

Почему осенью важно менять рацион

С переходом к холодной погоде метаболизм немного замедляется, и организм нуждается в большем количестве питательных веществ. Нехватка солнечного света уменьшает синтез витамина D, а значит — страдает и иммунная система, и настроение. Чтобы компенсировать этот эффект, стоит включить в рацион больше сезонных овощей, фруктов и ягод, богатых антиоксидантами и витаминами.

Осенние продукты здоровья

Осенью природа щедра, и на прилавках можно найти множество продуктов, которые укрепляют здоровье:

  • Шиповник - лидер по содержанию витамина C, помогает укрепить иммунитет и противостоять вирусам.

  • Облепиха - источник каротиноидов и витамина E, поддерживает кожу и зрение.

  • Свекла - содержит бетаин, который улучшает обмен веществ и очищает печень.

  • Капуста - богата клетчаткой, витаминами группы B и серой, укрепляет кишечник и снижает уровень холестерина.

  • Кабачки - лёгкие для пищеварения и помогают выводить лишнюю жидкость.

"Осенний рацион должен быть ярким, разнообразным и богатым натуральными продуктами. Чем больше цветов на вашей тарелке — тем больше полезных веществ вы получите", — отмечают нутрициологи.

Сравнение

Продукт Главная польза Чем заменить при отсутствии
Шиповник Иммунитет, витамин C Черная смородина, лимон
Облепиха Антиоксиданты, кожа, зрение Абрикосы, морковь
Свекла Печень, кроветворение Морковь, тыква
Капуста Пищеварение, детокс Брокколи, кольраби
Орехи Омега-жиры, энергия Семена льна, авокадо

Советы шаг за шагом

  1. Начинайте день с тёплого завтрака. Овсянка, гречка или омлет с овощами дают энергию и согревают.

  2. Добавьте сезонные фрукты и ягоды. Яблоки, груши, клюква и рябина снабжают организм витаминами.

  3. Ешьте не менее 500 г овощей и фруктов в день. Это поддержит иммунитет и улучшит пищеварение.

  4. Отдавайте предпочтение рыбе и птице. Они богаты белком и полезными жирами, легче усваиваются, чем красное мясо.

  5. Пейте больше воды и травяных чаёв. Они помогают поддерживать обмен веществ и выводить токсины.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: осенью переходить на тяжёлые, жирные блюда.
    Последствие: набор веса и чувство усталости.
    Альтернатива: готовьте запечённые овощи и лёгкие супы-пюре.

  • Ошибка: полностью исключать жиры.
    Последствие: сухость кожи, снижение концентрации и настроения.
    Альтернатива: добавляйте орехи, семена, оливковое масло.

  • Ошибка: частые перекусы сладкой выпечкой и газировкой.
    Последствие: скачки сахара и ослабление иммунитета.
    Альтернатива: замените сладости на сухофрукты и орехи.

А что если…

…вы не любите овощи и фрукты?
Попробуйте готовить их по-новому: запекайте с травами, добавляйте в каши и салаты, готовьте смузи. Сочетания вкусов могут удивить — например, свекла с апельсином или капуста с яблоками.

Плюсы и минусы

Продукты Плюсы Минусы
Овощи и фрукты Витамины, клетчатка, лёгкость Могут быстро портиться
Орехи и семена Энергия, жирные кислоты Калорийны, важно соблюдать меру
Рыба и птица Полезные белки, Омега-3 Требуют правильного хранения
Красное мясо Источник железа Тяжело усваивается, повышает нагрузку на печень

Мифы и правда

  • Миф: осенью нужно есть больше калорий, чтобы не замерзнуть.
    Правда: организму требуется больше питательных веществ, но не обязательно больше калорий — главное, качество пищи.

  • Миф: свежие овощи зимой бесполезны.
    Правда: даже в холодное время года они сохраняют часть витаминов и клетчатку.

  • Миф: орехи вызывают набор веса.
    Правда: в умеренных количествах они помогают контролировать аппетит и улучшают обмен веществ.

Исторический контекст

Осенью люди традиционно переходили к сытным, "запасающим" блюдам. В дореволюционной России в этот период заготавливали квашеную капусту, сушили яблоки и ягоды, собирали орехи. Сегодня мы можем позволить себе свежие продукты круглый год, но именно сезонные дары осени остаются самыми полезными.

FAQ

Почему важно есть больше овощей именно осенью?
Потому что они помогают укрепить иммунитет и подготовить организм к зиме.

Сколько овощей и фруктов нужно в день?
Рекомендуется не менее 500 граммов — в свежем, запечённом или отварном виде.

Какие орехи самые полезные?
Грецкие и миндаль — они содержат Омега-3, магний и антиоксиданты.

Что пить для укрепления иммунитета?
Тёплую воду с лимоном, настой шиповника, имбирный или облепиховый чай.

Три интересных факта

  • В 100 граммах шиповника витамина C в восемь раз больше, чем в лимоне.

  • Облепиховое масло используется не только в питании, но и в косметологии — оно ускоряет заживление кожи.

  • Капуста — один из древнейших овощей, её культивировали более четырёх тысяч лет назад.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Двадцать минут сна днём помогают мозгу восстановиться — Татьяна Крымцева сегодня в 7:05
Переутомление убивает тише, чем сигареты: как короткий сон защищает мозг и сердце

Всего 20 минут дневного сна могут заменить чашку кофе, улучшить память и даже защитить сердце — рассказываем, как правильно вздремнуть.

Читать полностью » Врачи из Ярославля назвали хурму одним из самых полезных осенних фруктов сегодня в 6:55
Оранжевое золото осени: врачи назвали фрукт, который заменит витамины и лекарства

Ярославские врачи назвали хурму главным осенним источником витаминов. Этот яркий фрукт укрепляет иммунитет, поддерживает сердце и помогает подготовиться к зиме.

Читать полностью » Врач предупредил: некоторые антибиотики и обезболивающие могут быть опасны для сердца сегодня в 6:32
Лекарства, которые лечат и убивают: врачи предупредили об опасности для сердца

Некоторые привычные лекарства могут быть опасны для сердца. Врач рассказал, какие препараты вызывают аритмии и кардиомиопатию и как снизить риск осложнений.

Читать полностью » Испанский врач Давид Кальехо предупредил об опасности кока-колы без сахара сегодня в 6:08
Обман вкуса: врачи рассказали, почему кока-кола без сахара усиливает тягу к сладкому

Доктор Давид Кальехо предупредил: кока-кола без сахара не так безобидна, как кажется. Подсластители нарушают микрофлору кишечника и повышают риск сердечных заболеваний.

Читать полностью » Стресс и гормональные сбои стали главными причинами выпадения волос — врачи-трихологи сегодня в 6:04
Хочешь остановить выпадение — перестань искать шампунь: причина глубже, чем кажется

Выпадение волос может сигнализировать о скрытых проблемах в организме. Какие причины чаще всего приводят к этому и как остановить процесс — рассказываем в материале.

Читать полностью » Психиатр Алексей Казанцев рассказал, как отличить осеннюю хандру от сезонного аффективного расстройства сегодня в 5:54
Тихая депрессия осени: почему даже крепкие люди сдают при нехватке солнца

Осенняя хандра или депрессия? Психиатры рассказали, как отличить сезонное аффективное расстройство от временной усталости и какие привычки помогут вернуть энергию.

Читать полностью » Врач Дмитрий Карпенко рассказал, как укрепить иммунитет осенью без лекарств сегодня в 5:30
Осень бьёт по иммунитету: врач рассказал, как пережить сезон без простуд и упадка сил

Осень приносит не только дождь, но и простуды. Врач Дмитрий Карпенко рассказал, как компенсировать недостаток солнца, укрепить иммунитет и не поддаться сезонной апатии.

Читать полностью » Эндокринолог Мария Калошина рассказала, какие продукты богаты омега-3 жирными кислотами сегодня в 5:16
Организм не умеет без них жить: продукты, которые обязаны быть в вашем рационе

Эндокринолог Мария Калошина рассказала, почему организму жизненно необходимы омега-3 жирные кислоты, в каких продуктах они содержатся и как правильно их получать.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье
В Кабардино-Балкарии врачи спасли пациента с раком четвёртой стадии и метастазами в печени
Питомцы
Исследования: кошки дольше живут при питании мясом и влажным кормом
Наука
Археологи нашли древний мегалитический центр объединения племён в Иордании — Сюзанна Кернер
Технологии
Андрей Карпатый объяснил, почему искусственный интеллект ещё далёк от уровня AGI
Авто и мото
ГИБДД: эксплуатация машины без зимней резины опасна для движения
Красота и здоровье
Роспотребнадзор Югры выявил больше всего нарушений в кулинарных изделиях и БАДах
Дом
Названы самые редкие и дорогие советские елочные игрушки
Спорт и фитнес
Жим гантелей и махи в стороны укрепляют плечи — мнение спортивных врачей
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet