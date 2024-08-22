Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 22.08.2024 : 91,6862
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 22.08.2024 : 101,9508
Черенки гортензий: когда, как и где лучше укоренять, чтобы получить здоровые саженцы
  1. Главная
  2. Садоводство

Гордые гортензии на вашем участке: секреты быстрого и успешного их размножения черенками

Черенки гортензий: когда, как и где лучше укоренять, чтобы получить здоровые саженцы

Гортензии являются одними из самых красивых и востребованных садовых кустарников. Но как размножить эти неприхотливые, но гордые растения? Один из самых эффективных способов - черенкование зелёными побегами. Это простой и проверенный метод получения новых саженцев за один сезон.

Черенкование гортензий зелеными почками - это быстрый и надежный способ размножения. В отличие от черенков одревесневших побегов, зеленые черенки хорошо приживаются и образуют мощную корневую систему уже за пару месяцев.

Когда нужно черенковать гортензии?

Оптимальное время для черенкования - середина или конец лета, когда побеги растения уже достаточно одревеснели, но еще сохраняют зелень и сочность. В средней полосе России это, как правило, июль-август.

Как правильно подготовить черенки?

Для черенкования выбирайте молодые, здоровые и облиственные побеги длиной 10-15 см. Срезайте их острыми секаторами или ножницами под углом 45 градусов прямо над почкой. Удалите нижние листья и оставьте только 2-3 верхних.

Где укоренять черенки гортензии?

Для укоренения черенков гортензий идеально подходит парник или теплица с хорошим освещением и постоянным микрокриматом. Можно использовать и обычные ящики под пленкой или стеклом. Грунт должен быть рыхлым, питательным и хорошо дренированным, например, смесь торфа, перлита и песка.

Как правильно высаживать и ухаживать?

Высаживайте черенки в грунт на глубину 3-5 см, расстояние между ними - 5-7 см. Поливайте по мере просыхания верхнего слоя почвы и регулярно проветривайте посадки. Через 4-6 недель черенки укоренятся и их можно будет высаживать в открытый грунт.

Уход за молодыми растениями заключается в регулярном поливе, рыхлении почвы и подкормках. Через год такие саженцы уже будут готовы к пересадке на постоянное место.
Соблюдение этих простых правил поможет быстро и эффективно размножить любимые гортензии. Метод зелёного черенкования позволит получить здоровые и крепкие кусты за один сезон.

Фото: MayaSimFan.

Мир

Авианосец США прибыл на Ближний Восток

Авианосец США прибыл на Ближний Восток

Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) объявило в социальной сети Х о прибытии авианосца "Авраам Линкольн" в регион Ближнего Востока, имея на борту истребители F-35C и F/A-18 Block III.

Читать полностью
Трамп одержал победу над Харрис в выборах Маска

Трамп одержал победу над Харрис в выборах Маска

Экс-президент США Дональд Трамп одержал победу над вице-президентом Камалой Харрис в символическом голосовании, проведенном в социальной сети Х предпринимателем Илоном Маском.

Читать полностью

Общество

Ксения Бородина вспомнила обиды на бывшего мужа Курбана Омарова

Ксения Бородина вспомнила обиды на бывшего мужа Курбана Омарова

Ксения Бородина объяснила, почему не разрешает новой жене бывшего мужа Курбана Омарова видеться с их общей дочерью Теоной.

Читать полностью
Александр Малич назначен новым директором Александринского театра

Александр Малич назначен новым директором Александринского театра

Александр Малич назначен на должность директора Александринского театра, о чем было объявлено в среду

Читать полностью

Новости