Гордые гортензии на вашем участке: секреты быстрого и успешного их размножения черенками

Черенки гортензий: когда, как и где лучше укоренять, чтобы получить здоровые саженцы

Гортензии являются одними из самых красивых и востребованных садовых кустарников. Но как размножить эти неприхотливые, но гордые растения? Один из самых эффективных способов - черенкование зелёными побегами. Это простой и проверенный метод получения новых саженцев за один сезон.

Черенкование гортензий зелеными почками - это быстрый и надежный способ размножения. В отличие от черенков одревесневших побегов, зеленые черенки хорошо приживаются и образуют мощную корневую систему уже за пару месяцев.

Когда нужно черенковать гортензии?

Оптимальное время для черенкования - середина или конец лета, когда побеги растения уже достаточно одревеснели, но еще сохраняют зелень и сочность. В средней полосе России это, как правило, июль-август.

Как правильно подготовить черенки?

Для черенкования выбирайте молодые, здоровые и облиственные побеги длиной 10-15 см. Срезайте их острыми секаторами или ножницами под углом 45 градусов прямо над почкой. Удалите нижние листья и оставьте только 2-3 верхних.

Где укоренять черенки гортензии?

Для укоренения черенков гортензий идеально подходит парник или теплица с хорошим освещением и постоянным микрокриматом. Можно использовать и обычные ящики под пленкой или стеклом. Грунт должен быть рыхлым, питательным и хорошо дренированным, например, смесь торфа, перлита и песка.

Как правильно высаживать и ухаживать?

Высаживайте черенки в грунт на глубину 3-5 см, расстояние между ними - 5-7 см. Поливайте по мере просыхания верхнего слоя почвы и регулярно проветривайте посадки. Через 4-6 недель черенки укоренятся и их можно будет высаживать в открытый грунт.

Уход за молодыми растениями заключается в регулярном поливе, рыхлении почвы и подкормках. Через год такие саженцы уже будут готовы к пересадке на постоянное место.

Соблюдение этих простых правил поможет быстро и эффективно размножить любимые гортензии. Метод зелёного черенкования позволит получить здоровые и крепкие кусты за один сезон.

Фото: MayaSimFan.