Когтерезы для кошек: как использовать их безопасно и правильно?

Многие владельцы кошек задаются вопросом, можно ли стричь когти своему питомцу самостоятельно или лучше обратиться к ветеринару? На самом деле, в домашних условиях подстричь кошачьи когти вполне реально, но нужно действовать очень аккуратно, чтобы не навредить животному.

Зачем нужно стричь когти кошке?

Регулярная стрижка когтей необходима для поддержания здоровья и комфорта кошки. Если этого не делать, когти будут отрастать слишком длинными, что может приводить к нарушению походки, появлению трещин и заусенцев, а также повреждению мебели и других предметов в доме. Подстригая когти, вы заботитесь о безопасности своего питомца и сохранности своих вещей.

Как правильно стричь когти кошке в домашних условиях?

Чтобы самостоятельная стрижка прошла успешно, вам понадобятся когтерезы, специально предназначенные для кошек. Обычные ножницы использовать нельзя - они могут расщепить коготь. Также важно правильно зафиксировать кошку, чтобы она не дергалась и не поцарапала вас.

Рекомендации по стрижке когтей

Приучайте кошку к процедуре с раннего возраста. Начните с простого прикосновения к лапам, постепенно приучая её к манипуляциям. Выберите удобное время, когда питомец спокоен и расслаблен, например, после игры или кормления. Возьмите кошку на руки, аккуратно фиксируя лапу. Подстригайте только белую часть когтя, не затрагивая розовую. Будьте осторожны и внимательны - не перережьте коготь слишком коротко, чтобы не повредить кровеносные сосуды. Хвалите и угощайте кошку после процедуры, чтобы она ассоциировала ее с чем-то приятным.

Если вы сомневаетесь в своих силах или кошка слишком сопротивляется, лучше обратиться к ветеринару. Он поможет вам освоить технику безопасной стрижки когтей.

Фото: Kitten1234wiki.