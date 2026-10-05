Моете и дезинфицируете, а бактерии остаются: когда пластиковую доску пора отправлять в мусор

Обновлять пластиковые разделочные доски необходимо не реже одного раза в год из-за скопления опасных бактерий в порезах от ножей, рассказала эксперт по домоводству, блогер Марина Жукова. Специалист подчеркнула в беседе с NewsInfo, что даже тщательная дезинфекция не гарантирует полной стерильности старого покрытия.

Срок службы кухонной утвари напрямую зависит от интенсивности эксплуатации, однако эксперты настоятельно рекомендуют следить за состоянием поверхностей. В частности, своевременная замена предметов обихода важна, так как многие кухонные вещи опасны для здоровья дольше, чем кажется на первый взгляд.

Жукова отметила, что для пластика оптимальным периодом обновления является двенадцать месяцев, при этом использование одной доски более года становится рискованным из-за микроповреждений.

"До года их можно использовать, потому что концентрация использования у каждой хозяйки своя. Но, в принципе, один раз в год их нужно обновлять, порезы остаются от ножей, бактерии, даже если перекисью, хлоргексидином чистят", — отметила эксперт.

В качестве более безопасной альтернативы блогер выделила изделия из дерева, которые обладают природными антисептическими свойствами. При этом важно помнить, что неправильный выбор материала влияет не только на гигиену, но и на состояние инструментов — определенная разделочная доска может сильно тупить ножи, сокращая срок службы лезвий.

Для ухода за деревом блогер советует использовать соду, раствор марганцовки или лимон, избегая агрессивного хозяйственного мыла, чей резкий запах быстро впитывается в волокна. Специалисты также подтверждают, что лимонный сок эффективно растворяет жировую пленку, обеспечивая бережное очищение.

"После мяса можно в марганцовку положить, она все бактерии убивает очень хорошо. Потом доску просушить и маслом, только не подсолнечным, промокнуть, иначе будет очень сильно прогорклый запах. Оливковым маслом промазывают и они долго еще служат, запахи не впитывают, такие блестящие, обновленные", — пояснила Жукова.

Особое внимание следует уделять разделению инвентаря по типам продуктов: для мяса, хлеба, овощей и фруктов должны быть предусмотрены отдельные поверхности. Важно учитывать, что натуральные материалы требуют деликатного обращения, так как деревянные изделия деформируются в посудомойке под воздействием высоких температур.

Кроме того, при использовании различных моющих средств стоит проявлять осторожность, ведь некоторые составы могут повредить дерево из-за высокой концентрации кислот.

Проверено экспертом: консультант по уборке и уходом за домом (клинер-менеджер) Татьяна Костина

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