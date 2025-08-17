Пластик, дерево или стекло? Подбираем разделочную доску под стиль жизни и готовку
Разделочная доска — один из самых простых, но при этом критически важных предметов на кухне. Неверно выбранный материал может испортить ножи, стать источником бактерий или просто быстро выйти из строя. Вместе с экспертом по хозяйственным товарам Надеждой Куприяновой разбираемся, какая доска подойдёт именно вам.
Деревянные доски: классика, проверенная временем
Плюсы:
- Щадят ножи — лезвие дольше остаётся острым.
- Мелкие порезы могут "затягиваться" за счёт структуры древесины.
Минусы:
- Впитывают соки, кровь и запахи.
- Быстро теряют внешний вид.
- Требуют регулярной замены (раз в 2-3 года).
Нюансы:
- Лучшие материалы — дуб, акация, гевея (подходят для мяса и всего остального).
- Берёза, сосна, бук — только для хлеба и сухих продуктов.
- Доски для мяса должны быть толстыми (от 2 см).
- Запах рыбы не выветривается — для неё нужна отдельная доска.
- Не мыть в посудомоечной машине — дерево разбухает и деформируется.
Бамбуковые доски: прочность и экология
Плюсы:
- Прочные, не царапаются.
- Почти не впитывают влагу и запахи.
- Не деформируются при перепадах температуры.
Минусы:
При производстве используется клей, который может содержать формальдегиды.
Нюансы:
Покупайте у проверенных производителей, которые используют безопасные клеевые составы.
Пластиковые доски: практичный выбор
Плюсы:
Не боятся воды и влаги.
Не впитывают запахи.
Легко мыть, в том числе в посудомойке.
Минусы:
- Могут скользить по поверхности.
- Овощи и фрукты "ездят" по доске.
- Низкокачественный пластик быстро покрывается царапинами.
Нюансы:
- Избегайте ярко окрашенных досок — они могут содержать вредные красители.
- Популярны модели с граммами и миллилитрами на обратной стороне, а также доски-трансформеры (с функцией дуршлага или корзины).
Стеклянные доски: стиль и гигиена
Плюсы:
- Самые гигиеничные — устойчивы к грязи, царапинам, влаге, температуре.
- Очень прочные и долговечные.
- Эстетично выглядят.
Минусы:
- Быстро тупят ножи.
- Скрежет при резке может раздражать.
- Нельзя использовать для отбивания мяса.
Нюансы:
Выбирайте модели с резиновыми ножками, чтобы избежать скольжения.
Доски из искусственного камня: новинка для современных кухонь
Плюсы:
- Прочные и гигиеничные.
- Отлично смотрятся в интерьере, особенно в сочетании со столешницами из того же материала.
Минусы:
- Быстро тупят ножи.
- Очень тяжёлые.
Вывод
- Для ежедневного использования лучше иметь несколько досок из разных материалов, предназначенных для разных продуктов: мясо, хлеб, рыба, овощи.
- Не забывайте про гигиену и замену досок — особенно деревянных.
- Выбирайте материал, исходя из того, как вы готовите, и как часто используете доску.
