Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Разделочная доска
Разделочная доска
© Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
Главная / Дом
Олег Белов Опубликована вчера в 16:27

Пластик, дерево или стекло? Подбираем разделочную доску под стиль жизни и готовку

Какая разделочная доска подойдёт для мяса, рыбы и хлеба — рекомендации специалиста

Разделочная доска — один из самых простых, но при этом критически важных предметов на кухне. Неверно выбранный материал может испортить ножи, стать источником бактерий или просто быстро выйти из строя. Вместе с экспертом по хозяйственным товарам Надеждой Куприяновой разбираемся, какая доска подойдёт именно вам.

Деревянные доски: классика, проверенная временем

Плюсы:

  • Щадят ножи — лезвие дольше остаётся острым.
  • Мелкие порезы могут "затягиваться" за счёт структуры древесины.

Минусы:

  • Впитывают соки, кровь и запахи.
  • Быстро теряют внешний вид.
  • Требуют регулярной замены (раз в 2-3 года).

Нюансы:

  • Лучшие материалы — дуб, акация, гевея (подходят для мяса и всего остального).
  • Берёза, сосна, бук — только для хлеба и сухих продуктов.
  • Доски для мяса должны быть толстыми (от 2 см).
  • Запах рыбы не выветривается — для неё нужна отдельная доска.
  • Не мыть в посудомоечной машине — дерево разбухает и деформируется.

Бамбуковые доски: прочность и экология

Плюсы:

  • Прочные, не царапаются.
  • Почти не впитывают влагу и запахи.
  • Не деформируются при перепадах температуры.

Минусы:

При производстве используется клей, который может содержать формальдегиды.

Нюансы:

Покупайте у проверенных производителей, которые используют безопасные клеевые составы.

Пластиковые доски: практичный выбор

Плюсы:

Не боятся воды и влаги.
Не впитывают запахи.
Легко мыть, в том числе в посудомойке.

Минусы:

  • Могут скользить по поверхности.
  • Овощи и фрукты "ездят" по доске.
  • Низкокачественный пластик быстро покрывается царапинами.

Нюансы:

  • Избегайте ярко окрашенных досок — они могут содержать вредные красители.
  • Популярны модели с граммами и миллилитрами на обратной стороне, а также доски-трансформеры (с функцией дуршлага или корзины).

Стеклянные доски: стиль и гигиена

Плюсы:

  • Самые гигиеничные — устойчивы к грязи, царапинам, влаге, температуре.
  • Очень прочные и долговечные.
  • Эстетично выглядят.

Минусы:

  • Быстро тупят ножи.
  • Скрежет при резке может раздражать.
  • Нельзя использовать для отбивания мяса.

Нюансы:

Выбирайте модели с резиновыми ножками, чтобы избежать скольжения.

Доски из искусственного камня: новинка для современных кухонь

Плюсы:

  • Прочные и гигиеничные.
  • Отлично смотрятся в интерьере, особенно в сочетании со столешницами из того же материала.

Минусы:

  • Быстро тупят ножи.
  • Очень тяжёлые.

Вывод

  • Для ежедневного использования лучше иметь несколько досок из разных материалов, предназначенных для разных продуктов: мясо, хлеб, рыба, овощи.
  • Не забывайте про гигиену и замену досок — особенно деревянных.
  • Выбирайте материал, исходя из того, как вы готовите, и как часто используете доску.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Простые способы очистки стиральной машины от накипи сегодня в 7:48

Накипь исчезнет: как я спас стиральную машину от поломки за выходные

Как избавиться от накипи в стиральной машине: личный опыт, простые средства и советы, которые помогут продлить жизнь вашей технике.

Читать полностью » Ошибки при стирке, из-за которых ломается стиральная машина сегодня в 6:46

Ошибки, из-за которых стиралка ломается раньше времени и как их избежать

Ошибки при стирке, из-за которых портится стиральная машина: личные наблюдения и советы, как сохранить технику в рабочем состоянии надолго.

Читать полностью » Что делать, если в стиральной машине появился запах болота сегодня в 5:43

Запах ушёл за выходные: мой способ спасения стиральной машины

Запах болота исчез за выходные: личный опыт, как почистить стиральную машину без сервисов и вернуть свежесть барабану простыми средствами.

Читать полностью » Что можно сделать из старых джинсов: 10 идей для дома и интерьера сегодня в 4:01

Вторая жизнь джинсов: стильные и полезные вещи своими руками

Старые джинсы можно превратить в стильные и полезные вещи для дома. Делимся 10 идеями, которые помогут вдохнуть в них новую жизнь.

Читать полностью » Домашние методы удаления свежих и застарелых пятен шоколада сегодня в 3:17

Когда сладкое стало горьким: как победить шоколадные пятна

Жирные пятна шоколада трудно вывести, но есть 5 простых способов, которые помогут спасти одежду и мебель без дорогих средств.

Читать полностью » Способы освежить воздух в туалете без дорогой химии сегодня в 2:14

Аромат с каждым нажатием кнопки: секреты чистого бачка

Не тратьте деньги на магазинные освежители. Вот 4 простых способа, которые наполнят туалет свежестью, используя подручные средства из дома.

Читать полностью » Причины появления мошек в доме и способы борьбы с ними сегодня в 2:11

Мошки в кухне и ванной: как остановить нашествие до того, как станет поздно

Лето — время не только солнца и фруктов, но и нашествия мошек. Вот как победить их без агрессивной химии и сохранить свежесть дома.

Читать полностью » Вертикальные и горизонтальные органайзеры для хранения сковородок сегодня в 0:17

Пять способов хранить сковородки так, чтобы они не мешали и не царапались

Сковородки занимают слишком много места? Есть 5 проверенных способов хранить их так, чтобы на кухне всегда было удобно и красиво.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес

Тренер Ника Шелби рассказала, какие мышцы задействует упражнение берпи
Садоводство

Агроном: розмарин отпугивает тлю, морковную муху и капустную моль
Садоводство

Британский садовод Джо Кларк размножает клубнику усами для увеличения урожаяс
Питомцы

Ветеринары назвали основные признаки боли у кошек: изменения поведения и аппетита
Питомцы

Шелушение кожи у собак: симптомы и методы лечения по данным клинических исследований
Еда

Медовый маринад превращает кабачки в деликатес за пару часов
Красота и здоровье

Диетологи назвали овощи, укрепляющие кости и снижающие воспаление суставов
Красота и здоровье

Молоко с мёдом усиливает выработку серотонина и помогает заснуть
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru