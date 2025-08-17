Пластик, дерево или стекло? Подбираем разделочную доску под стиль жизни и готовку

Разделочная доска — один из самых простых, но при этом критически важных предметов на кухне. Неверно выбранный материал может испортить ножи, стать источником бактерий или просто быстро выйти из строя. Вместе с экспертом по хозяйственным товарам Надеждой Куприяновой разбираемся, какая доска подойдёт именно вам.

Деревянные доски: классика, проверенная временем

Плюсы:

Щадят ножи — лезвие дольше остаётся острым.

Мелкие порезы могут "затягиваться" за счёт структуры древесины.

Минусы:

Впитывают соки, кровь и запахи.

Быстро теряют внешний вид.

Требуют регулярной замены (раз в 2-3 года).

Нюансы:

Лучшие материалы — дуб, акация, гевея (подходят для мяса и всего остального).

Берёза, сосна, бук — только для хлеба и сухих продуктов.

Доски для мяса должны быть толстыми (от 2 см).

Запах рыбы не выветривается — для неё нужна отдельная доска.

Не мыть в посудомоечной машине — дерево разбухает и деформируется.

Бамбуковые доски: прочность и экология

Плюсы:

Прочные, не царапаются.

Почти не впитывают влагу и запахи.

Не деформируются при перепадах температуры.

Минусы:

При производстве используется клей, который может содержать формальдегиды.

Нюансы:

Покупайте у проверенных производителей, которые используют безопасные клеевые составы.



Пластиковые доски: практичный выбор

Плюсы:

Не боятся воды и влаги.

Не впитывают запахи.

Легко мыть, в том числе в посудомойке.

Минусы:

Могут скользить по поверхности.

Овощи и фрукты "ездят" по доске.

Низкокачественный пластик быстро покрывается царапинами.

Нюансы:

Избегайте ярко окрашенных досок — они могут содержать вредные красители.

Популярны модели с граммами и миллилитрами на обратной стороне, а также доски-трансформеры (с функцией дуршлага или корзины).

Стеклянные доски: стиль и гигиена

Плюсы:

Самые гигиеничные — устойчивы к грязи, царапинам, влаге, температуре.

Очень прочные и долговечные.

Эстетично выглядят.

Минусы:

Быстро тупят ножи.

Скрежет при резке может раздражать.

Нельзя использовать для отбивания мяса.

Нюансы:

Выбирайте модели с резиновыми ножками, чтобы избежать скольжения.



Доски из искусственного камня: новинка для современных кухонь

Плюсы:

Прочные и гигиеничные.

Отлично смотрятся в интерьере, особенно в сочетании со столешницами из того же материала.

Минусы:

Быстро тупят ножи.

Очень тяжёлые.

Вывод