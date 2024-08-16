Простой рецепт рубленых куриных котлет: нежное и вкусное блюдо с доступными продуктами

Рубленые куриные котлеты готовятся легко и не требуют редких ингредиентов, но при этом блюдо получается необычным и вкусным.
Для приготовления вам понадобятся:
- куриное филе — 0,5 кг;
- яйцо — 1 шт.;
- сметана (20%) — 100 г;
- мука — 30 г;
- сыр — 80 г;
- помидор — 1 шт.;
- чеснок — 2 зубчика;
- разрыхлитель — 1/2 чайной ложки;
- зелёный лук, петрушка;
- соль, молотый чёрный перец;
- растительное масло.
Пошаговая инструкция:
- Начните с нарезки куриного филе на мелкие кубики.
- Добавьте чеснок, пропущенный через пресс, яйцо, сметану, соль, перец, муку и разрыхлитель. Хорошо перемешайте ингредиенты.
- Мелко нарежьте зелень, очистите томат от кожуры и удалите мякоть. Добавьте овощи к куриному филе и тщательно перемешайте.
- Дайте массе настояться в течение 30 минут. На разогретую сковороду выкладывайте ложкой фарш и жарьте котлеты на среднем огне до золотистой корочки под крышкой.
Для этого блюда подойдёт любой сыр. Котлеты можно подавать с любимым соусом, а специи и соль добавлять по вкусу.
Фото: commons.wikimedia.org/Pannet (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
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