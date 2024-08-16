Простой рецепт рубленых куриных котлет: нежное и вкусное блюдо с доступными продуктами

Лёгкий рецепт рубленых куриных котлет с сыром и сметаной

Рубленые куриные котлеты готовятся легко и не требуют редких ингредиентов, но при этом блюдо получается необычным и вкусным.

Для приготовления вам понадобятся:

куриное филе — 0,5 кг;

яйцо — 1 шт.;

сметана (20%) — 100 г;

мука — 30 г;

сыр — 80 г;

помидор — 1 шт.;

чеснок — 2 зубчика;

разрыхлитель — 1/2 чайной ложки;

зелёный лук, петрушка;

соль, молотый чёрный перец;

растительное масло.

Пошаговая инструкция:

Начните с нарезки куриного филе на мелкие кубики. Добавьте чеснок, пропущенный через пресс, яйцо, сметану, соль, перец, муку и разрыхлитель. Хорошо перемешайте ингредиенты. Мелко нарежьте зелень, очистите томат от кожуры и удалите мякоть. Добавьте овощи к куриному филе и тщательно перемешайте. Дайте массе настояться в течение 30 минут. На разогретую сковороду выкладывайте ложкой фарш и жарьте котлеты на среднем огне до золотистой корочки под крышкой.

Для этого блюда подойдёт любой сыр. Котлеты можно подавать с любимым соусом, а специи и соль добавлять по вкусу.

Фото: commons.wikimedia.org/Pannet (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)