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Лёгкий рецепт рубленых куриных котлет с сыром и сметаной
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Простой рецепт рубленых куриных котлет: нежное и вкусное блюдо с доступными продуктами

Лёгкий рецепт рубленых куриных котлет с сыром и сметаной

Рубленые куриные котлеты готовятся легко и не требуют редких ингредиентов, но при этом блюдо получается необычным и вкусным.

Для приготовления вам понадобятся:

  • куриное филе — 0,5 кг;
  • яйцо — 1 шт.;
  • сметана (20%) — 100 г;
  • мука — 30 г;
  • сыр — 80 г;
  • помидор — 1 шт.;
  • чеснок — 2 зубчика;
  • разрыхлитель — 1/2 чайной ложки;
  • зелёный лук, петрушка;
  • соль, молотый чёрный перец;
  • растительное масло.

Пошаговая инструкция:

  1. Начните с нарезки куриного филе на мелкие кубики.
  2. Добавьте чеснок, пропущенный через пресс, яйцо, сметану, соль, перец, муку и разрыхлитель. Хорошо перемешайте ингредиенты.
  3. Мелко нарежьте зелень, очистите томат от кожуры и удалите мякоть. Добавьте овощи к куриному филе и тщательно перемешайте.
  4. Дайте массе настояться в течение 30 минут. На разогретую сковороду выкладывайте ложкой фарш и жарьте котлеты на среднем огне до золотистой корочки под крышкой.

Для этого блюда подойдёт любой сыр. Котлеты можно подавать с любимым соусом, а специи и соль добавлять по вкусу.

Фото: commons.wikimedia.org/Pannet (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)

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