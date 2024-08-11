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От завтрака до ужина: универсальные яичные котлеты по простому рецепту
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Как приготовить аппетитные яичные котлеты за считанные минуты

От завтрака до ужина: универсальные яичные котлеты по простому рецепту

Яичные котлеты - это простое, но очень вкусное и сытное блюдо, которое можно приготовить быстро и без особых усилий. Они отлично подойдут на завтрак, обед или ужин, а также могут стать вкусным и полезным перекусом. Как приготовить аппетитные яичные котлеты в домашних условиях?

Ингредиенты:

6 яиц- 2 ст.л. муки- 2 ст.л. молока или воды- 1 ч.л. соли- черный перец по вкусу- 2 ст.л. растительного масла для жарки

Пошаговый рецепт:

  1. Разбейте яйца в миску, добавьте муку, молоко (или воду), соль и черный перец. Тщательно взбейте все вместе до однородной консистенции.
  2. Разогрейте на сковороде растительное масло. Выкладывайте на сковороду небольшие порции яичной смеси, формируя плоские котлетки.
  3. Жарьте котлеты на среднем огне около 2-3 минут с каждой стороны, пока они не подрумянятся. Переворачивайте их аккуратно, стараясь сохранить форму.
  4. После жарки выложите готовые котлеты на бумажные салфетки, чтобы впитать лишний жир.
  5. Подавайте яичные котлеты теплыми, присыпав по вкусу свежемолотым черным перцем. Они отлично сочетаются с различными гарнирами: отварным картофелем, салатом, овощами.

Несколько полезных советов:

  • Для более пышных котлет добавьте чуть больше муки.
  • Вместо молока можно использовать воду, бульон или сливки.
  • Помимо перца, котлеты можно дополнительно приправить зеленью, сыром, ветчиной или грибами.
  • Чтобы котлеты не разваливались при жарке, аккуратно формируйте их и следите за температурой масла.

Яичные котлеты отличаются простотой приготовления, сытностью и универсальностью. Их можно подавать на завтрак, брать с собой на работу или включать в состав обеда и ужина. Это поистине идеальное блюдо для тех, кто ценит вкусную и быструю еду!

Фото: Aindrilachanda.

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