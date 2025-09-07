Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 13:05

Топ-5 домашних зверьков, которые подарят тепло и не отнимут время

Домашние питомцы: рейтинг самых популярных видов, по статистике ассоциации ветеринаров

Вы когда-нибудь задумывались, какие животные способны вызвать улыбку безо всяких усилий? Их обаяние и нежность просто невозможно игнорировать. Мы выбрали пять самых очаровательных зверюшек, которые идеально подойдут для домашнего уюта и подарят много радости.

Кошки — короли домашнего уюта

Мурлыкающие пушистики уверенно занимают первое место в рейтинге любимцев. В России домашних кошек насчитывается около 33,7 миллионов, что почти в два раза превышает количество собак (18,9 миллионов).

Их мягкие лапки, ласковое мурлыканье и забавные повадки не оставляют равнодушными никого. Кто же устоит перед таким очарованием?

Кролики — символы нежности и весны

Декоративные кролики — это настоящие "сладкие зайки", которые ассоциируются с Пасхой и новой жизнью. В сказках и мультфильмах они всегда предстают милыми и скромными персонажами.

Их мягкая шерстка, маленькие носики и длинные уши просто просят погладить их. Разве можно устоять перед такой прелестью?

Собаки — верные и радостные друзья

Собаки — настоящие источники позитива. Их радостное виляние хвостом и желание быть рядом с хозяином вызывают улыбку. Несмотря на разнообразие пород — от грозных до миниатюрных — все они обладают своим очарованием.

Спаниели, йоркширские терьеры, шпицы, ши-тцу, корги — эти маленькие комочки счастья готовы подарить вам преданность и любовь на всю жизнь.

Лемуры и лори — экзотика и красота

Если для вас важна не только дружелюбность, но и эстетика, обратите внимание на лемуров и лори. Эти экзотические животные с большими выразительными глазами выглядят невероятно мило. Они активны, любопытны и легко идут на контакт, что делает их интересными и необычными питомцами.

Хомячки — маленькие забавные грызуны

Пушистые хомячки с набитыми щеками — настоящие комочки радости. Они весело бегают в колесе, копают лапками и смешно едят. Чаще всего их выбирают в качестве первого питомца для детей — они требуют минимального ухода и быстро становятся любимцами семьи. Правда, их жизнь коротка, но они успевают подарить много улыбок.

