Хомячки: крошечные гиганты, переворачивающие законы милоты с ног на голову

Представьте себе крошечного пушистика, который помещается в ладони и смотрит на вас глазами-бусинками — и вот вы уже таете! После этой подборки фактов о хомячках вам точно захочется принести домой такого милого друга. Давайте разберёмся, что делает этих зверьков такими неотразимыми.

Домашние vs. Дикие: разница в характере

Домашние хомячки быстро привыкают к людям, откликаются на имя и показывают удивительную смекалку. А вот их дикие родственники более агрессивны и осторожны. Но всех их объединяет короткая жизнь: один год у хомяка равен примерно 25 человеческим годам. Несмотря на это, отказаться от этих симпатяг просто нереально!

Эти крошки такие маленькие, что легко помещаются в детской руке. Например, джунгарики редко вырастают больше 10 см — идеальный размер для объятий!

Глазки-бусинки: очаровательный взгляд

Невозможно устоять перед этими блестящими глазками, особенно когда они смотрят на вас из витрины зоомагазина. Правда, зрение у хомячков не идеальное: они различают только контуры и два цвета — жёлтый и зелёный. Но этого хватает, чтобы находить еду и ориентироваться в мире.

Хомячьи лапки — настоящее чудо:

на передних лапках четыре пальчика и рудимент пятого.

на задних — все пять пальцев, чтобы быстро бегать и лазить.

Такие маленькие, но такие цепкие!

Как игрушечные: домик для мечты

Хомячку можно создать настоящий мини-мир: в зоомагазинах полно аксессуаров, от гамачка до кроватки. А на фото они выглядят как герои мультфильма — чистая магия!

Наблюдать, как хомячок ест, — сплошное удовольствие. Эти малыши очень запасливые: они набивают щёки вкусняшками, которые могут весить половину их собственного веса. Просто потрясающе.