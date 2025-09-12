Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 3:18

Власти сократили срок: что будет с машинами, которые застряли на таможне

ФТС: невостребованные автомобили на таможне будут передаваться государству через 30 дней

Автомобили, задержанные на таможне, могут быстрее перейти в собственность государства. Поправки Минфина уже одобрены правительственной комиссией, но с рядом оговорок.

Что изменится

Законопроект предусматривает поправки в статьи 261 и 323 закона "О таможенном регулировании". Основные изменения:

  • подключение сотрудников других ведомств к остановке автомобилей для досмотра;
  • хранение машин и грузов без ареста только на срок проверки;
  • сокращение срока хранения с 60 до 30 дней;
  • передача в федеральную собственность авто и товаров, если они не востребованы в
  • течение 30 дней после публикации данных в интернете.

В пояснительной записке отмечается, что такие меры позволят ускорить обращение невостребованных товаров и транспорта в федеральную собственность.

"Внесение предлагаемых законопроектом изменений позволит эффективно выполнять задачи, поставленные перед таможенными органами", — говорится в документе.

Зачем это нужно

По данным ФТС, с апреля 2023-го по сентябрь 2024-го в открытом доступе было опубликовано 79 задержанных транспортных средств с товарами общим весом около 300 тонн. Часть уже признана бесхозной и обращена в федеральную собственность, по остальным делам идут судебные процедуры.

Авторы инициативы подчеркивают, что нынешние сроки в полгода ведут к порче грузов и затягивают контроль. В большинстве случаев речь идёт о машинах и товарах, которые бросают недобросовестные владельцы.

Мнения экспертов

Директор "ПЭК: Global" Геннадий Чичин отмечает, что публикация сведений о задержанных авто сократится до 30 дней.

"Если за это время владелец не успеет заявить свои права на груз, в дальнейшем не сможет получить его", — заявил Чичин.

Он добавил, что уведомления отправляют бумажной почтой, и если адрес зарубежный, письмо может идти до 60 дней. Поэтому теперь всё будет зависеть от оперативности таможенных представителей.

По мнению Чичина, нововведения заставят грузовладельцев тщательнее готовить документы и усиливать контроль за импортом, ведь ошибки в оформлении могут обернуться утратой имущества.

Президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин считает, что массового влияния на импорт нововведение не окажет: случаи конфискации единичны.

"Это крайне редкая, эпизодическая история, когда автомобиль остаётся на складе временного хранения, а владелец просто исчезает", — отметил Шапарин.

Генеральный директор LKTK Group Александр Кибальников напоминает, что расходы на хранение и судебные процедуры часто сопоставимы со стоимостью самой машины. Поэтому бизнес инициирует возврат только тех грузов, где выгода очевидна.

