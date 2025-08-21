Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 14:58

Американцы разлюбили собственные машины: рейтинг доверия рушится

ACSI: индекс удовлетворённости автомобилями в США в 2025 году снизился до 79 баллов

Американцы постепенно теряют интерес к собственным машинам. Долгое время автомобиль считался в США символом свободы и личного успеха, но свежие данные American Customer Satisfaction Index показывают — отношение покупателей меняется. В 2025 году индекс удовлетворённости упал ещё на один пункт и составил 79 баллов. Это не катастрофа, но показатель явно намекает: доверие к автобрендам снижается.

Массовый сегмент: фавориты и аутсайдеры

Среди доступных марок лидером оказался Subaru, набравший 85 баллов. Следом идут Mazda и Toyota — по 82. Чуть ниже расположились Buick, GMC и Honda с результатом 81.

А вот концерн Stellantis серьёзно сдал позиции. Chrysler и Ram получили всего по 69 баллов и замкнули рейтинг, тогда как Dodge и Jeep также продемонстрировали спад.

Премиум: не все роскошные марки в фаворе

В сегменте люксовых машин лучшим признан Lexus — 87 баллов. На втором месте закрепился Mercedes с 82. Третью позицию поделили Cadillac и Tesla, получив по 81 баллу. Но самым неожиданным результатом стало падение BMW: бренд лишился четырёх пунктов и оказался на последнем месте среди премиум-производителей — всего 75 баллов.

Почему падает доверие

Исследователи отмечают: основной источник недовольства — технологии и безопасность. Автомобили становятся "умнее", но это не всегда радует покупателей. Электронные системы, призванные облегчать жизнь, часто оказываются слишком сложными или ненадёжными.

Не менее важен фактор перепродажи: ожидаемая остаточная стоимость машин оказалась ниже, чем рассчитывали владельцы. Добавьте к этому вопросы расхода топлива и запаса хода — и получите ещё одну волну разочарования, особенно среди пользователей электромобилей.

