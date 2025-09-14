Кризис качества, но не лояльности: почему Ford до сих пор в центре внимания покупателей

Несмотря на периодические новости о массовых отзывах автомобилей и технических проблемах, с которыми сталкиваются владельцы автомобилей Ford, приверженность бренду не уменьшилась. Согласно свежим данным S&P Global Mobility, Ford снова занимает первое место по уровню лояльности среди автопроизводителей. В то время как Tesla, до недавнего времени уверенно возглавлявшая этот рейтинг, утратила почти 10% своих лояльных клиентов, Ford демонстрирует устойчивый интерес со стороны покупателей.

Причем, несмотря на кризис доверия, связанный с отзывами и проблемами с качеством, почти 60% владельцев автомобилей Ford продолжают оставаться верными марке при выборе нового автомобиля. Это относительно высокий показатель, особенно на фоне общего снижения уровня лояльности по всему рынку. Для сравнения, по данным того же исследования, средний показатель лояльности на автомобильном рынке в целом снизился до 51,1%.

Лояльность клиентов и переходы между брендами

Что интересно, Tesla, ранее удерживавшая пальму первенства по лояльности, за год потеряла значительную долю своих приверженных клиентов. Однако, что важно подчеркнуть, это не означает отказ от электромобилей. Напротив, большинство бывших владельцев Tesla нашли себе новое место в мире электрокаров, выбрав такие бренды, как Hyundai и Cadillac. Те, кто вернулся к традиционным автомобилям с бензиновыми двигателями, чаще всего предпочли Chevrolet или Volvo. Этот факт показывает, что рынок электромобилей активно растет, и на нем происходят значительные перемещения клиентов.

Конкуренция на рынке автомобилей в 2025 году заметно усилилась. Особое внимание стоит уделить тому, как изменяются предпочтения покупателей в премиум-сегменте. Многие потребители начали менять привычные бренды на новые, что вызывает интерес к изучению того, как лояльность брендам будет развиваться в ближайшие годы.

Динамика среди других крупных брендов

Одним из интересных факторов является то, что General Motors (GM) по-прежнему удерживает наибольшую долю лояльных клиентов среди крупных автоконцернов. Более двух третей владельцев автомобилей GM остаются в рамках бренда при покупке нового авто. В то же время Ford с показателем около 59% лояльных покупателей показывает чуть меньшую динамику, но все равно превосходит большинство конкурентов.

Интересно, что в последнее время наибольший прирост лояльности наблюдается у бренда Mini. Все чаще бывшие владельцы Mini возвращаются к своим старым моделям, что является редкостью для автомобильного рынка, где перевороты в предпочтениях покупателей зачастую неизбежны.