Когда "Урал" не просто мотоцикл, а вызов: студенты создадут кастом прямо на глазах у толпы

В Екатеринбурге стартовал конкурс среди студентов Уральского государственного архитектурного университета: они с нуля разработают кастомный мотоцикл на базе двигателя легендарного "Урала". Финал состоится в 2026 году — байк победителя соберут в режиме реального времени прямо на мотофестивале.

Как пройдет конкурс

Организаторы объяснили, что работа участников будет разделена на несколько этапов:

Эскиз. Сначала студенты предложат идею кастомного байка на бумаге. Отбор. Из всех представленных работ выберут пять финалистов. 3D-модель. До конца года финалисты создадут цифровые модели своих проектов под руководством профессиональных кастомайзеров.

В январе жюри определит победителя. Его разработку специалисты соберут на глазах у публики и представят в финальный день фестиваля.

Призовой фонд

Победитель получит 250 тысяч рублей .

Каждый из четырех полуфиналистов — по 50 тысяч рублей.

Не арт-объект, а реальный транспорт

Сопредседатель оргкомитета Дмитрий Хитров подчеркнул: