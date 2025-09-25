Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Олег Белов Опубликована сегодня в 20:19

Когда "Урал" не просто мотоцикл, а вызов: студенты создадут кастом прямо на глазах у толпы

В Екатеринбурге студенты создадут кастомный мотоцикл на базе "Урала"

В Екатеринбурге стартовал конкурс среди студентов Уральского государственного архитектурного университета: они с нуля разработают кастомный мотоцикл на базе двигателя легендарного "Урала". Финал состоится в 2026 году — байк победителя соберут в режиме реального времени прямо на мотофестивале.

Как пройдет конкурс

Организаторы объяснили, что работа участников будет разделена на несколько этапов:

  1. Эскиз. Сначала студенты предложат идею кастомного байка на бумаге.

  2. Отбор. Из всех представленных работ выберут пять финалистов.

  3. 3D-модель. До конца года финалисты создадут цифровые модели своих проектов под руководством профессиональных кастомайзеров.

В январе жюри определит победителя. Его разработку специалисты соберут на глазах у публики и представят в финальный день фестиваля.

Призовой фонд

  • Победитель получит 250 тысяч рублей.

  • Каждый из четырех полуфиналистов — по 50 тысяч рублей.

Не арт-объект, а реальный транспорт

Сопредседатель оргкомитета Дмитрий Хитров подчеркнул:

"У нас нет задачи запустить новый байк в серийное производство. Самое важное — реализовать техническую часть, подвижность и функциональность. То есть это все-таки не арт-объект, мотоцикл должен поехать".

