Простая замена выпадов, которая спасает суставы и сохраняет результат

Ты уверена, что выпад из-за бедра ― лучший способ "слепить" ягодицы? Всё больше тренеров считают обратное: это упражнение не так безобидно, как кажется.

Что такое curtsy lunge и чем он полезен

Curtsy lunge (выпад реверансом) — это разновидность обратного выпада, при котором одна нога уходит назад и пересекает линию корпуса. Такое положение действительно хорошо нагружает большую ягодичную мышцу, а также задействует боковые ягодицы и внутреннюю поверхность бедра.

Секрет популярности упражнения прост: оно задействует мышцы под нестандартным углом, что кажется отличным способом "добрать" нагрузку там, где другие варианты выпадов работают слабее.

Почему врачи и тренеры всё чаще против

Однако не всё так радужно. Для людей с ограниченной подвижностью в голеностопе, колене или тазобедренном суставе, выпад реверансом может стать источником боли и травм.

"Упражнение само по себе не плохое, но оно биомеханически небезопасно для большинства людей", — отмечает основатель AIM Athletic Джейк Харкофф.

Ключевая проблема — скручивание бедренной кости относительно таза. У многих это движение ограничено, и тогда "компенсировать" приходится коленям. В результате — избыточный крутящий момент в суставе и риск повреждений, особенно если выполнять упражнение с дополнительным весом.

Тренер и автор подкаста The Core Connections Эрика Зиель, добавляет:

"Ни одно упражнение не должно вызывать боли. Если вы чувствуете дискомфорт при выполнении curtsy lunges — это сигнал отказаться от них".

Чем заменить выпад реверансом

Если цель — проработать ягодицы, но без риска для коленей, есть более безопасные варианты:

Обратные выпады. Расставьте ноги чуть шире и отводите таз назад — нагрузка на ягодицы будет такой же.

Сплит-приседания (split squat). Прекрасно укрепляют мышцы и не перегружают суставы.

Drop lunge. Это почти тот же выпад реверансом, но без сильного скручивания: шаг назад выполняется строго по линии опорной ноги, что уменьшает нагрузку на колено.

Если вы всё же любите curtsy lunges

Некоторые продолжают включать их в программу и чувствуют себя комфортно. В таком случае важно соблюдать несколько правил:

Сжимайте ягодицы и мышцы бедра при опускании.

Держите стопу опорной ноги полностью прижатой к полу.

Контролируйте корпус — сильный пресс помогает стабилизировать таз.

Не уходите слишком низко: движение должно быть комфортным.

Перекрестный шаг делайте умеренным — чрезмерное пересечение повышает риск боли.

Интересный факт

Согласно исследованию Американского совета по упражнениям (ACE), большинство людей получает от выпадов больше пользы именно для ягодиц, чем для квадрицепсов — но только при правильной технике.