Тайминг чистоты: как часто нужно стирать шторы в разных комнатах

Ткань на окнах работает как естественный фильтр. Она собирает пыль, копоть, запахи еды и улицы. Поэтому регулярная стирка — не только вопрос чистоты, но и забота о здоровье.

Гостиная

Это самая "проходная" комната. Здесь собирается пыль и уличная грязь, особенно если окна выходят на дорогу. Оптимально стирать шторы раз в 6 месяцев.

Спальня

Здесь воздух должен быть максимально чистым. Пыльные шторы могут мешать сну и провоцировать аллергию. Достаточно стирки раз в 4-6 месяцев.

Кухня

Шторы на кухне сильнее всего страдают: впитывают жир, копоть и запахи еды. Даже плотные ткани приходится стирать чаще — раз в 2-3 месяца, а лёгкий тюль лучше обновлять ещё чаще.

Детская

Для детей чистота воздуха особенно важна. Шторы в детской стоит стирать раз в 3-4 месяца. Это помогает снизить количество аллергенов и пыли.

Кабинет или реже используемые комнаты

В помещениях, где окна почти не открываются и нет активной жизни, шторы можно стирать раз в 8-12 месяцев.

Маленькие хитрости между стирками

Пылесос с мягкой насадкой раз в 1-2 недели.

Проветривание и лёгкое встряхивание ткани.

Очистка пароочистителем или отпаривателем для обновления вида.

Свежий воздух без усилий

Если соблюдать график ухода, шторы всегда будут чистыми, а воздух в доме — лёгким и свежим. Регулярная стирка не только улучшает интерьер, но и заботится о здоровье семьи.