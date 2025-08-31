Тайминг чистоты: как часто нужно стирать шторы в разных комнатах
Ткань на окнах работает как естественный фильтр. Она собирает пыль, копоть, запахи еды и улицы. Поэтому регулярная стирка — не только вопрос чистоты, но и забота о здоровье.
Гостиная
Это самая "проходная" комната. Здесь собирается пыль и уличная грязь, особенно если окна выходят на дорогу. Оптимально стирать шторы раз в 6 месяцев.
Спальня
Здесь воздух должен быть максимально чистым. Пыльные шторы могут мешать сну и провоцировать аллергию. Достаточно стирки раз в 4-6 месяцев.
Кухня
Шторы на кухне сильнее всего страдают: впитывают жир, копоть и запахи еды. Даже плотные ткани приходится стирать чаще — раз в 2-3 месяца, а лёгкий тюль лучше обновлять ещё чаще.
Детская
Для детей чистота воздуха особенно важна. Шторы в детской стоит стирать раз в 3-4 месяца. Это помогает снизить количество аллергенов и пыли.
Кабинет или реже используемые комнаты
В помещениях, где окна почти не открываются и нет активной жизни, шторы можно стирать раз в 8-12 месяцев.
Маленькие хитрости между стирками
- Пылесос с мягкой насадкой раз в 1-2 недели.
- Проветривание и лёгкое встряхивание ткани.
- Очистка пароочистителем или отпаривателем для обновления вида.
Свежий воздух без усилий
Если соблюдать график ухода, шторы всегда будут чистыми, а воздух в доме — лёгким и свежим. Регулярная стирка не только улучшает интерьер, но и заботится о здоровье семьи.
