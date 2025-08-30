Большая стирка: чек-лист, который спасёт ваши шторы от усадки и заломов

Шторы собирают пыль, запахи и микрочастицы, но при неправильной стирке легко теряют форму или садятся. Чтобы сохранить их вид и продлить срок службы, важно не бросать ткань сразу в барабан, а пройти короткий чек-лист подготовки.

Шаг 1. Зафиксировать внешний вид

Перед снятием штор сфотографируйте складки и сборку. Это поможет после стирки собрать их точно так же и не ломать голову над тем, "как было".

Шаг 2. Снять всё лишнее

Обязательно уберите крючки, кольца и грузики. Они могут повредить ткань или барабан машинки.

Шаг 3. Очистить от пыли

Пройдитесь по шторам пылесосом с насадкой-щёткой. Так вода не превратится в "снежную кашу" из пыли, а стирка станет эффективнее.

Шаг 4. Проверить размер

Измерьте длину штор до стирки. Это поможет заметить усадку, особенно если ткань натуральная (лён, хлопок, вискоза).

Шаг 5. Сложить правильно

Не комкайте ткань. Сложите "гармошкой" и поместите в мешок для стирки — это снизит риск заломов и защитит волокна.

Какой режим выбрать

Температура: деликатная стирка при 30 °C.

Моющие средства: минимум порошка, лучше жидкое средство для тонких тканей.

Отжим: 400-600 об/мин. Для льна и вискозы лучше вовсе отключить отжим — это уменьшит риск сильных складок.

Зачем всё это

Такой подход защищает ткань от усадки, помогает избежать глубоких заломов и продлевает срок службы штор. Дополнительно вы сохраняете фурнитуру и избавляетесь от лишней пыли до стирки.

Чистота и порядок без риска

Шторы после аккуратной стирки выглядят свежо и держат форму. Немного подготовки — и результат радует, а не превращается в проблему с новыми заломами и испорченной тканью.