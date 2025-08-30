Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Карнизы для штор
Карнизы для штор
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Дом
Александр Александров Опубликована сегодня в 5:30

Большая стирка: чек-лист, который спасёт ваши шторы от усадки и заломов

Что нужно знать перед стиркой штор: полный чек-лист

Шторы собирают пыль, запахи и микрочастицы, но при неправильной стирке легко теряют форму или садятся. Чтобы сохранить их вид и продлить срок службы, важно не бросать ткань сразу в барабан, а пройти короткий чек-лист подготовки.

Шаг 1. Зафиксировать внешний вид

Перед снятием штор сфотографируйте складки и сборку. Это поможет после стирки собрать их точно так же и не ломать голову над тем, "как было".

Шаг 2. Снять всё лишнее

Обязательно уберите крючки, кольца и грузики. Они могут повредить ткань или барабан машинки.

Шаг 3. Очистить от пыли

Пройдитесь по шторам пылесосом с насадкой-щёткой. Так вода не превратится в "снежную кашу" из пыли, а стирка станет эффективнее.

Шаг 4. Проверить размер

Измерьте длину штор до стирки. Это поможет заметить усадку, особенно если ткань натуральная (лён, хлопок, вискоза).

Шаг 5. Сложить правильно

Не комкайте ткань. Сложите "гармошкой" и поместите в мешок для стирки — это снизит риск заломов и защитит волокна.

Какой режим выбрать

  • Температура: деликатная стирка при 30 °C.
  • Моющие средства: минимум порошка, лучше жидкое средство для тонких тканей.
  • Отжим: 400-600 об/мин. Для льна и вискозы лучше вовсе отключить отжим — это уменьшит риск сильных складок.

Зачем всё это

Такой подход защищает ткань от усадки, помогает избежать глубоких заломов и продлевает срок службы штор. Дополнительно вы сохраняете фурнитуру и избавляетесь от лишней пыли до стирки.

Чистота и порядок без риска

Шторы после аккуратной стирки выглядят свежо и держат форму. Немного подготовки — и результат радует, а не превращается в проблему с новыми заломами и испорченной тканью.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Регулярная стирка одеяла 4 раза в год защищает от пыли и микробов вчера в 23:34

Чистое одеяло — лёгкий сон: как вернуть свежесть без лишних хлопот

Узнайте, как легко и недорого постирать большое одеяло дома без риска для стиральной машины и сохранить гигиену сна в любое время года.

Читать полностью » Специалисты советуют стирать шторы и покрывала минимум раз в месяц для борьбы с пылью вчера в 22:06

Пыль возвращается в воздух снова и снова: почему уборка не решает проблему

Пыль не щадит ни квартиры, ни дома, а борьба с ней кажется бесконечной. Но есть способы уменьшить её количество и облегчить уборку.

Читать полностью » Очистите стиральную машину при 90 °C — выйдет слой многолетнего налёта вчера в 21:22

Машина должна стирать, а не вонять: почему стиралка превращается в источник вони

Простое средство из аптеки и копеечный порошок помогают избавить стиральную машину от запаха и налета. Рассказываем, как сделать это правильно.

Читать полностью » Маленькая квартира: используйте подоконник, ниши и место под кроватью для хранения вчера в 20:38

Маленькая квартира может казаться больше: 8 приёмов, которые работают без ремонта

Маленькая квартира не приговор — с умными решениями она может стать стильной, удобной и просторной. Узнайте, как это сделать.

Читать полностью » Организация хранения на открытых кухонных полках — советы Александры Шусторович вчера в 19:49

Пять приёмов, которые делают открытые полки украшением интерьера

Открытые полки на кухне — модный тренд. Узнайте, как правильно их организовать: что хранить, как поддерживать порядок и использовать в декоре.

Читать полностью » Какие средства помогают отстирать белые и цветные скатерти от сложных пятен — совет технолога сети «Диана» вчера в 16:39

Жирные следы уходят за 10 минут: простой трюк с мылом и порошком

Как вывести пятна со скатерти? Эксперт рассказывает, какие методы работают против жира, ягод, кофе и вина, и когда стоит довериться химчистке.

Читать полностью » Какие ошибки при хранении шубы приводят к порче изделия — рекомендации специалистов вчера в 17:31

Шуба живёт дольше в холодильнике: неожиданный способ сохранить мех

Как сохранить шубу в идеальном состоянии до следующей зимы: советы эксперта по подготовке, выбору места и правилам хранения натурального меха.

Читать полностью » Организация книжного стеллажа: практичные советы эксперта по пространству вчера в 16:26

Пять шагов к идеальной книжной полке: порядок без лишних усилий

Как навести порядок на книжной полке: простые правила сортировки, удобные системы хранения и идеи декора, которые сделают стеллаж уютным и стильным.

Читать полностью »

Новости
Еда

Как приготовить мясо с соевым соусом: простой рецепт для домашней кухни
Наука и технологии

Метод аргоновой датировки раскрыл опасную связь таяния ледников и пробуждения вулканов
Авто и мото

Юрист Цветкова объяснила, когда аресты на имущество не касаются купленного автомобиля
Красота и здоровье

Диетолог Нурия Дианова назвала творог полезным продуктом для здоровья печени
Еда

Как сделать рыбный пирог без духовки: простой рецепт для занятых
Авто и мото

Эксперт Шелков: машину с заменённым двигателем без маркировки не поставят на учёт в ГАИ
Питомцы

Дождь облегчает миграцию дождевых червей благодаря влажной поверхности
Спорт и фитнес

Мэттью Форцалья: занятия спортом вечером помогают легче поддерживать регулярность
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru