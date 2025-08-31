Тайна ярких штор: как защитить от выгорания на солнце

Ткань на окнах ежедневно подвергается солнечным лучам. Ультрафиолет разрушает волокна, краска теряет насыщенность, и яркие шторы постепенно становятся бледными. Особенно быстро это происходит с натуральными тканями — хлопком, льном и вискозой.

Как защитить шторы от солнца

1. Использовать подкладку

Двухслойные шторы (с подкладкой) дольше сохраняют цвет. Подкладка берёт на себя основную часть солнечного удара и защищает лицевую ткань.

2. Выбирать ткани с УФ-защитой

Современные производители выпускают материалы с обработкой от ультрафиолета. Такие шторы особенно актуальны для южных окон.

3. Комбинировать с тюлем

Лёгкий тюль рассеивает свет и снижает воздействие на плотные шторы. Это простой способ уменьшить риск выгорания.

4. Переворачивать и менять местами

Если штора стоит на солнечном окне, раз в несколько месяцев можно менять стороны или даже переставлять панели местами — так ткань будет выцветать равномерно.

5. Использовать жалюзи или римские шторы

Их можно опускать в самые солнечные часы, оставляя плотные шторы в сохранности.

6. Обработка специальными спреями

Существуют текстильные пропитки с УФ-фильтрами, которые продлевают срок службы ткани.

Чего лучше избегать

Постоянного воздействия прямых лучей без тюля или подкладки.Сушки штор на солнце после стирки — это ускоряет потерю цвета.

Яркость надолго

Правильная защита позволяет шторам дольше сохранять свежий вид. Немного заботы — и они будут радовать цветом и фактурой не один сезон, даже на самых солнечных окнах.