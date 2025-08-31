Тайна ярких штор: как защитить от выгорания на солнце
Ткань на окнах ежедневно подвергается солнечным лучам. Ультрафиолет разрушает волокна, краска теряет насыщенность, и яркие шторы постепенно становятся бледными. Особенно быстро это происходит с натуральными тканями — хлопком, льном и вискозой.
Как защитить шторы от солнца
1. Использовать подкладку
Двухслойные шторы (с подкладкой) дольше сохраняют цвет. Подкладка берёт на себя основную часть солнечного удара и защищает лицевую ткань.
2. Выбирать ткани с УФ-защитой
Современные производители выпускают материалы с обработкой от ультрафиолета. Такие шторы особенно актуальны для южных окон.
3. Комбинировать с тюлем
Лёгкий тюль рассеивает свет и снижает воздействие на плотные шторы. Это простой способ уменьшить риск выгорания.
4. Переворачивать и менять местами
Если штора стоит на солнечном окне, раз в несколько месяцев можно менять стороны или даже переставлять панели местами — так ткань будет выцветать равномерно.
5. Использовать жалюзи или римские шторы
Их можно опускать в самые солнечные часы, оставляя плотные шторы в сохранности.
6. Обработка специальными спреями
Существуют текстильные пропитки с УФ-фильтрами, которые продлевают срок службы ткани.
Чего лучше избегать
Постоянного воздействия прямых лучей без тюля или подкладки.Сушки штор на солнце после стирки — это ускоряет потерю цвета.
Яркость надолго
Правильная защита позволяет шторам дольше сохранять свежий вид. Немного заботы — и они будут радовать цветом и фактурой не один сезон, даже на самых солнечных окнах.
