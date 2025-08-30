Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Интерьер с бежевыми шторами
Интерьер с бежевыми шторами
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Дом
Александр Александров Опубликована сегодня в 6:33

Измерение штор: как одна ошибка при стирке пиводит к усадке

Шторы после стирки: почему я всегда занимаюсь измерением длины

Любая ткань после стирки проходит испытание водой и температурой. Даже деликатный режим может немного изменить её размеры. Для штор это особенно заметно: вместо аккуратного касания пола они могут оказаться "короче на ладонь" или, наоборот, лечь складками.

Почему длина важна

Шторы — часть интерьера, и их внешний вид сильно зависит от точного размера. Разница даже в несколько сантиметров меняет эстетику: занавес может казаться слишком коротким, а может собирать пыль на полу.

Натуральные ткани и усадка

Лён, хлопок, вискоза и их смеси более подвержены усадке. Иногда после первой стирки ткань садится на 3-5 %, что для длинных штор означает потерю нескольких сантиметров.

Как действовать

— Измерьте длину штор до стирки.
— Повторите замер после высыхания.
— Сравните результат — так вы узнаете степень усадки и сможете учесть её в будущем.

Что это даёт

возможность понять, нормальна ли усадка для конкретной ткани;
контроль качества: если ткань сильно села, возможно, был нарушен режим стирки;
подготовка к будущим покупкам — зная свойства материала, вы сможете выбирать ткани более осознанно.

Шторы под контролем

Простой замер до и после стирки превращает уход за шторами в предсказуемый процесс. Это помогает сохранить эстетику интерьера и избавляет от разочарования, когда шторы вдруг оказываются короче, чем нужно.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Подготовка детской к учебному году: советы по уборке и организации пространства сегодня в 1:13

Как уборка в детской помогает ребёнку настроиться на учёбу

Игрушки, старые тетради и груды вещей мешают сосредоточиться. Простые лайфхаки помогут разгрузить детскую и подготовить её к учебному году.

Читать полностью » Врачи предупредили: вращающиеся кресла могут вызвать сколиоз у младших школьников сегодня в 0:40

Как организовать уголок для учёбы, чтобы ребёнок сам тянулся к занятиям

Как создать удобное и функциональное рабочее место для первоклассника? Советы по выбору стола, освещению и хранению школьных принадлежностей.

Читать полностью » Регулярная стирка одеяла 4 раза в год защищает от пыли и микробов вчера в 23:34

Чистое одеяло — лёгкий сон: как вернуть свежесть без лишних хлопот

Узнайте, как легко и недорого постирать большое одеяло дома без риска для стиральной машины и сохранить гигиену сна в любое время года.

Читать полностью » Специалисты советуют стирать шторы и покрывала минимум раз в месяц для борьбы с пылью вчера в 22:06

Пыль возвращается в воздух снова и снова: почему уборка не решает проблему

Пыль не щадит ни квартиры, ни дома, а борьба с ней кажется бесконечной. Но есть способы уменьшить её количество и облегчить уборку.

Читать полностью » Очистите стиральную машину при 90 °C — выйдет слой многолетнего налёта вчера в 21:22

Машина должна стирать, а не вонять: почему стиралка превращается в источник вони

Простое средство из аптеки и копеечный порошок помогают избавить стиральную машину от запаха и налета. Рассказываем, как сделать это правильно.

Читать полностью » Маленькая квартира: используйте подоконник, ниши и место под кроватью для хранения вчера в 20:38

Маленькая квартира может казаться больше: 8 приёмов, которые работают без ремонта

Маленькая квартира не приговор — с умными решениями она может стать стильной, удобной и просторной. Узнайте, как это сделать.

Читать полностью » Организация хранения на открытых кухонных полках — советы Александры Шусторович вчера в 19:49

Пять приёмов, которые делают открытые полки украшением интерьера

Открытые полки на кухне — модный тренд. Узнайте, как правильно их организовать: что хранить, как поддерживать порядок и использовать в декоре.

Читать полностью » Какие средства помогают отстирать белые и цветные скатерти от сложных пятен — совет технолога сети «Диана» вчера в 16:39

Жирные следы уходят за 10 минут: простой трюк с мылом и порошком

Как вывести пятна со скатерти? Эксперт рассказывает, какие методы работают против жира, ягод, кофе и вина, и когда стоит довериться химчистке.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес

Йогатерапевт Дженни Клайн рекомендует Львиное дыхание для расслабления в конце практики
Дом

Что нужно знать, чтобы постель пахла чистотой дольше
Садоводство

Эксперты назвали растения, семена которых лучше собирать осенью: георгины, тыквы, подсолнухи
Красота и здоровье

Нутрициолог развеяла миф о пользе утреннего вина для здоровья
Еда

Рецепт макового пирога с дрожжевым тестом: советы от шеф-поваров
Красота и здоровье

Утро со смартфоном приводит к дофаминовому голоду: советы нейробиологов
Авто и мото

Opel пересмотрел планы по переходу на электромобили и выбрал мультиэнергетическую стратегию
Наука и технологии

Коралловые рифы под угрозой: 50% уже исчезло — как глобальное потепление разрушает океаны
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru