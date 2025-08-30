Измерение штор: как одна ошибка при стирке пиводит к усадке

Любая ткань после стирки проходит испытание водой и температурой. Даже деликатный режим может немного изменить её размеры. Для штор это особенно заметно: вместо аккуратного касания пола они могут оказаться "короче на ладонь" или, наоборот, лечь складками.

Почему длина важна

Шторы — часть интерьера, и их внешний вид сильно зависит от точного размера. Разница даже в несколько сантиметров меняет эстетику: занавес может казаться слишком коротким, а может собирать пыль на полу.

Натуральные ткани и усадка

Лён, хлопок, вискоза и их смеси более подвержены усадке. Иногда после первой стирки ткань садится на 3-5 %, что для длинных штор означает потерю нескольких сантиметров.

Как действовать

— Измерьте длину штор до стирки.

— Повторите замер после высыхания.

— Сравните результат — так вы узнаете степень усадки и сможете учесть её в будущем.

Что это даёт

возможность понять, нормальна ли усадка для конкретной ткани;

контроль качества: если ткань сильно села, возможно, был нарушен режим стирки;

подготовка к будущим покупкам — зная свойства материала, вы сможете выбирать ткани более осознанно.

Шторы под контролем

Простой замер до и после стирки превращает уход за шторами в предсказуемый процесс. Это помогает сохранить эстетику интерьера и избавляет от разочарования, когда шторы вдруг оказываются короче, чем нужно.