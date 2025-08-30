Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Современный интерьер с шторой на одну сторону
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Дом
Александр Александров Опубликована сегодня в 7:36

Усадка после стирки: можно ли обойтись без покупки новых штор

Даже при деликатной стирке ткани изменяют структуру: волокна сжимаются, и длина уходит. Особенно это касается льна, хлопка и вискозы. Иногда усадка может составить до 5-7 %, что для длинных штор означает минус 10-15 см.

Можно ли вернуть длину

Полностью восстановить размер сложно, но есть несколько способов частично "вытянуть" ткань:

  • Отпаривание. Слегка влажные шторы можно отпарить вертикальным утюгом, одновременно слегка натягивая ткань вниз. Иногда удаётся вернуть 2-3 см.
  • Сушка под весом. Повесьте шторы влажными и закрепите внизу грузики — ткань немного вытянется.
  • Повторное замачивание. В тёплой воде с кондиционером для белья волокна становятся мягче, после чего ткань можно слегка натянуть при сушке.

Как замаскировать усадку

Если ткань "села" сильно, можно пойти по декоративному пути:

  • повесить карниз чуть ниже,
  • добавить подшивку или декоративную ленту снизу,
  • использовать декоративные кисти и подвязки, чтобы визуально скрыть длину.

Когда лучше не трогать

Если ткань очень чувствительная (лён или вискоза), частые попытки "вытянуть" её могут испортить структуру. В этом случае лучше принять усадку и обыграть её в интерьере.

Как избежать проблемы в будущем

  • всегда измеряйте шторы до и после стирки;
  • стирайте в деликатном режиме при 30 °C;
  • используйте мешки для стирки и минимум порошка;
  • натуральные ткани берите с запасом по длине при покупке.

Шторы можно спасти

Усадка после стирки — частая история, но не катастрофа. Чаще всего можно вернуть несколько сантиметров или замаскировать проблему. А при правильном уходе новые шторы будут долго сохранять свой размер.

