Усадка после стирки: можно ли обойтись без покупки новых штор

Даже при деликатной стирке ткани изменяют структуру: волокна сжимаются, и длина уходит. Особенно это касается льна, хлопка и вискозы. Иногда усадка может составить до 5-7 %, что для длинных штор означает минус 10-15 см.

Можно ли вернуть длину

Полностью восстановить размер сложно, но есть несколько способов частично "вытянуть" ткань:

Отпаривание. Слегка влажные шторы можно отпарить вертикальным утюгом, одновременно слегка натягивая ткань вниз. Иногда удаётся вернуть 2-3 см.

Сушка под весом. Повесьте шторы влажными и закрепите внизу грузики — ткань немного вытянется.

Повторное замачивание. В тёплой воде с кондиционером для белья волокна становятся мягче, после чего ткань можно слегка натянуть при сушке.

Как замаскировать усадку

Если ткань "села" сильно, можно пойти по декоративному пути:

повесить карниз чуть ниже,

добавить подшивку или декоративную ленту снизу,

использовать декоративные кисти и подвязки, чтобы визуально скрыть длину.

Когда лучше не трогать

Если ткань очень чувствительная (лён или вискоза), частые попытки "вытянуть" её могут испортить структуру. В этом случае лучше принять усадку и обыграть её в интерьере.

Как избежать проблемы в будущем

всегда измеряйте шторы до и после стирки;

стирайте в деликатном режиме при 30 °C;

используйте мешки для стирки и минимум порошка;

натуральные ткани берите с запасом по длине при покупке.

Шторы можно спасти

Усадка после стирки — частая история, но не катастрофа. Чаще всего можно вернуть несколько сантиметров или замаскировать проблему. А при правильном уходе новые шторы будут долго сохранять свой размер.